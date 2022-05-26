طلاب «طب الدلتا» يفاجئون أستاذهم بممر شرفي.. و«كمال»: هم بيتي وعزوتي

«انت بطلنا» عبارة حاول طلاب كلية الطب جامعة الدلتا تنفيذها لرد شيء من جميل أستاذهم الدكتور أحمد مصطفي كمال، أستاذ ورئيس قسم التشريح والميكروسكوب الإلكتروني في جامعة الأزهر السابق، والذي يدرس علم التشريح في الكلية منذ حوالي 50 عامًا، إلا أن وجوده بين طلاب طب الدلتا كان له أثر كبير في نفوسهم جميعًا.

تجمع الطلاب لإقامة ممر شرفي

تجمع طلاب الكلية واتفقوا على الاصطفاف في ممر شرفي لأستاذهم، ليعبروا عن امتنانهم له في تعليهم أصول الطب وهو «علم التشريح»، ولما بذله من مجهود طوال فترة دراستهم، فما أن علموا بوجوده داخل مكتبه بالكلية حتى تجمعوا في صفين طويلين داخل الكلية، ودعوه للنزول، ففوجئ بالمنظر أمامه، فغمرته السعادة لتصرف طلابه.

كمال: ليس لي وظيبفة إلا العلم

«طلابي هم بيتي وعزتي وعزوتي، وطلاب الدلتا نموذج يحتذي به في الأخلاق وحب العلم»، هكذا عبر الدكتور أحمد مصطفى كمال، عن حبه لطلابه وفخره بما صعنوه معه، وقال لـ«الوطن»: ليس لي وظيفة إلا العلم، ومنذ أن التحقت بالعمل في طب الدلتا، وطوال فترة وجودي بالكلية فأنا ملك للطلاب ولا يقتصر الأمر على المحاضرة فقط، فيجدوني وسطهم في أي وقت يسألوني فأجيب، أشرح وأستفيض، وأجد في ذلك سعادة كبيرة، ونتناقش معًا في أكبر الأمور وأصغرها.

ما حدث نموذج يحتذه به

وأضاف «كمال»، أن الممر الشرفي الذي نظمه الطلاب كان تكريمًا وشرفًا، وما حدث نموذج يحتذى به في كافة الجامعات، ويؤكد أن الطلاب هم اللبنة الصالحة التي تدعم الانتماء للموطن.

وأكد: «ما فعله الطلاب تاج علي رأسي، و حتى زملائي كانوا سعداء بهذا المنظر الجميل، والممر الشرفي كان نتاج أنني طوال 4 أيام أسبوعيًا كنت معهم داخل الكلية، وشعروا أني أخدمهم من القلب فكان هذه هو رد فعلهم»، مؤكدًا أن الوفاء عملة نادرة.

يذكر أن الدكتور أحمد مصطفى كمال، له أكثر من 12 كتابًا في علم التشريح والأجنة و له قناة على التواصل الاجتماعي بها أكثر من 5 ملايين مشاهد على مستوى الوطن العربي، وله أبحاث عالمية عديدة في مجال التشريح وهو عضو في لجنة ترقيات الأساتذة بكليه طب الأزهر.