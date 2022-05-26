مقتل مصري وزوجته في ظروف غامضة بـ«أمريكا».. عملية طعن وجثمان محروق

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير لها مساء أمس، إن السلطات عثرت على جثتين لشخصين ميتين في منزل، بينهما رجل اشتعلت فيه النيران وسقط من الطابق الثالث من المنزل إلى الأرض أدناه، حسبما قال مكتب شرطة مقاطعة لودون، ويعتقد أن المتوفين مصريا الجنسية

وذكرت الصحيفة أن المتوفى عثر عليه ميتا في المقاطعة خارج منزل ريفي، في وقت حاول أحد الجيران إطفاء ألسنة اللهب التي أمسكت بالضحية.

وقالت «واشنطن بوست» إنه عند تفتيش المنزل، تم العثور على امرأة ميتة يبدو أنها ضحية طعن في الطابق الثالث، أي من نفس الطابق الذي سقط منه الرجل الذي كانت النيران تشتعل به.

الجثث لزوجين مصريين ولديهما 3 أطفال

وذكرت قوات الشرطة التي توجهت إلى مكان الواقعة أنه لم يكن هناك أي شخص آخر بالمنزل وقت وقوع الحادث.

وقالت الصحيفة كذلك إن الشرطة لم تحدد هوية الشخصين رسميًا، لكنها قالت إنهما يبدو أنهما زوجان من مصر ولديهما ثلاثة أطفال في سن الدراسة.

وتقول الشرطة إنها ما زالت تنتظر تأكيد هوية الرجل قبل الإفصاح عن تلك المعلومات، وما زالت الشرطة تحقق في كيفية وقوع الحادث.