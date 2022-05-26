«التضامن» تحتفل بختام فعاليات «التلمذة المهنية» لذوي الإعاقة السمعية

تحتفل وزارة التضامن الاجتماعي، بختام فعاليات برنامج التلمذة المهنية لذوي الإعاقة السمعية، ويهدف المشروع إلى تمكين ذوي الإعاقة السمعية اجتماعيا واقتصاديا، من خلال محاضرات نظرية، لتمكينهم من العمل.

تقدم 150 شابا للبرماج

وتقدم للبرنامج أكثر من 150 شابا من ذوي الإعاقة السمعية، وتم اختيار 127 منهم، وأكمل البرنامج نحو 100 شابا، وجميعهم سيحصلون على «شنطة عدة»، تضم عددا من الأدوات لتصليح الهواتف، للاعتماد على أنفسهم في العمل.

كما أن هناك 3 تدريبات مختلفة، تدريب لتعلم كيفية شراء قطع غيار تصليح الهواتف المحمولة، وتدريب آخر عن تعلم المهارات المتقدمة في مجال تصليح الهواتف، وتدريب ثالث عن كيفية التسويق على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

50 جهاز لاب توب هدية

وأوضحت الوزارة أن هناك 50 جهاز «لاب توب» هدية للشباب المواظبين على حضور التدريبات خلال الـ 3 أشهر القادمة.

وأكد المهندس محمد السويدي، بشركة سيكو تكنولوجي، استمرار التدريبات للنابغين من الشباب ذوي الإعاقة السمعية، وتم تخصيص 4 مراكز صيانة، من قبل الجمعيات الأهلية، لتدريب هذه المجموعة من الشباب.

وأضاف «السويدي»، أن الهدف ليس فقط التدريب، بل اندماج هؤلاء الشباب في سوق العمل، وتمكينهم على العمل، والاعتماد على أنفسهم.

وجاء ذلك على هامش احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي، باجتياز مائة شاب من ذوي الإعاقة السمعية لبرنامج التلمذة المهنية، والذي أعدته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة آل قرة للتنمية، وشركة سيكو تكنولوجي في ضوء برتوكول التعاون المبرم بين الوزارة والمؤسسة والشركة، وتقام الاحتفالية بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي، بالدور الأول، بمقر الوزارة بالعجوزة.