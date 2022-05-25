إيرادات فيلم واحد تاني تصل إلى 50 مليون جنيه بدور العرض

لازال الجمهور يبحث عن إيرادات فيلم واحد تاني، بطولة أحمد حلمي، قبل الذهاب إلى السينمات، إذ أن العمل تصدر إيرادات الأفلام المنافسة، وحقق ما يقرب من 50 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض.

إيرادات فيلم واحد تاني

وحقق فيلم واحد تاني أمس 501 ألف جنيه، إذ أن العمل يدور في إطار تشويقي، كوميدي حول شخصية الفنان أحمد حلمي، الذي يجسّد شخصيتين من خلال أحداث الفيلم، إذ أنه يحاول أن يتخلص من الروتين اليومي، ويحاول استعادة الشغف لديه من جديد.

أبطال فيلم واحد تاني

فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي، وروبي، وسيد رجب، وأحمد مالك، ونور إيهاب، ومحمود حافظ، وعمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، ومحمد التاجي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

أغنية الحركة دي لـ أحمد حلمي

تفاعل عدد كبير من الجمهور مع أغنية «الحركة دي»، إذ اقتربت الأغنية من تحقيق 7 ملايين مشاهدة منذ طرحها، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وغناء أحمد حلمي.

وكان عدد من الفنانين تفاعلوا مع تريند أغنية الحركة دي منهم الفنان أكرم حسني، والفنان أحمد سعد، الذي تفاعل مع الأغنية هو الآخر، ونشر عبر حسابه على «إنستجرام» فيديو رقصه على الأغنية، وعلق عليها قائلاً: «بص يا حلمي الحركة دي».

الأفلام المنافسة لـ واحد تاني

ينافس الفيلم 3 أفلام أخرى بدور العرض، منهم فيلم العنكبوت للفنان أحمد السقا، الذي احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المعروضة بموسم عيد الفطر، وفيلم زومبي، بطولة على ربيع الذي حقق إيرادات وصلت إلى 15 مليون جنيه، وتذيل فيلم فارس إيرادات موسم عيد الفطر إذ حقق ما يقرب من 392 ألف جنيه فقط.