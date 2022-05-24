«واحد تاني» يقترب من 50 مليون جنيه.. و«حلمي» يغرد منفردا في قائمة الإيرادات

نجح الفنان أحمد حلمي، في كسر حاجز خوف المنتجين من فيروس كورونا، وتأجيل طرح أفلامهم بدور العرض، حيث حقق بفيلمه «واحد تاني»، الذي نافس بموسم عيد الفطر المبارك، نحو 464 ألف جنيه أمس الإثنين، لتصل إجمالي الإيرادات لنحو 49 مليون جنيه، حسب ما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «واحد تاني»

تصدّر فيلم واحد تاني محركات البحث على جوجل، بعد أن احتل المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض، حسب البيان الصادر من شركة دولار فيلم للتوزيع.

أبطال فيلم واحد تاني

وشارك إلى جانب أحمد حلمي عدد من النجوم في فيلم واحد تاني، منهم روبي، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، محمود حافظ، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، محمد التاجي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

وحققت أغنية «الحركة دي» التي أٌذيعت في الفيلم، 7 ملايين و183 ألف مشاهدة على يوتيوب، كما انتشرت على منصة «تيك توك»، وتفاعل معها عدد كبير من نجوم الفن والجمهور.

أحمد حلمي ينافس 3 أفلام أخرى

وينافس الفنان أحمد حلمي 3 أفلام سينمائية أخرى بدور العرض، منذ طرحها في موسم عيد الفطر المبارك، وتصدّر المشهد بصورة كبيرة، وينافس فيلم العنكبوت بطولة أحمد السقا ومنى زكي، كما ينافس فيلم زومبي بطولة الفنان علي ربيع، إضافة إلى عرض فيلم فارس بطولة أحمد زاهر ومنافسته للافلام الأخرى.