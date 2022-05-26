مواصفات شانجان CS35 بلس الجديدة كليا في مصر بعد طرحها رسميا

أطلقت مجموعة جي بي غبور أوتو، الرائدة في قطاع السيارات المصري، والوكيل الحصري لسيارات شانجان، السيارة شانجان CS35 plus موديل 2022 من فئة السيارات الـ SUV في السوق المصري؛ لتضع مفاهيم جديدة لتجربة قيادة متميزة وممتعة، بما يلبي متطلبات المستهلكين في ظل المنافسة الشديدة التي تشهدها السوق المحلية.

جاء إطلاق السيارة الجديدة في إطار استراتيجية جي بي غبور أوتو التي تحرص على تقديم كل ما هو جديد للسوق والمستهلك المصري، وإتاحة المنتجات ذات التصميم المميز والقدرات الفائقة، التي تجمع بين الراحة والأمان والرفاهية لمواكبة المنافسة الشديدة والتطور التكنولوجي، والتي ستساهم بدورها في تعزيز قطاع السيارات ودعم الاقتصاد الوطني.

وقال سعد حبيب، رئيس قطاعات مبيعات السيارات الملاكي بمجموعة جي بي أوتو: «نحرص في جي بي اوتو على تعزيز شراكتنا مع العلامة الصينية شانجان، والتي تعد واحدة من أكبر 4 مجموعات سيارات في الصين، والتي اثبتت نجاحها في السوق المصري خلال الفترة الماضية»، موضحًا أنه بعد نجاح علامة شانجان الصينية في السوق المصري، حان الوقت الآن لبناء قصة نجاح جديدة مع CS35 plus التي تتميز بالتكنولوجيا المتقدمة وأعلى مستويات الأمان والتصميم.

وأكد أمير سابا، نائب رئيس قطاع التسويق والمبيعات للعلامة التجارية شانجان، أن في الفترة الأخيرة استطاعت شانجان الاستحواذ على تفضيل المصريين وتحقيق شريحة مبيعات كبيرة في السوق المصري، وتعمل دائما على اجراء دراسات جيدة لاحتياجات السوق واهتمامات وتطلعات المستهلك المصري؛ لتوفر سيارات تتلاءم مع هذه الاهتمامات والتطلعات.

وتقدم جي بي أوتو السيارة شانجان CS35 plus الجديدة في ثلاث فئات مختلفة التجهيزات، وقد زودت السيارة بمحرك 1.4 T-GDI سي سي، يمنحها قوة 160 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، و260 نيوتن متر للعزم الأقصى لتتميز بأداء قوي يلبي تطلعات المستهلك، إضافة إلى توفير وسائل الأمان والسلامة من خلال 6 وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية وستائرية، ومكابح مضادة للانغلاقABS، ونظام الاتزان الإلكترونيESP، وبرامج التوازن عند المرتفعات والمنحدرات Hill assist .

تشمل وسائل الأمان والسلامة تعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونيةAuto Hold Control، ومزيل ضباب خلفي وبالمرايات الجانبية، ومصابيح ضباب خلفية، وجهاز تحذير المسافات الخلفية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرات للرؤية الخلفية والنقطة العمياء اليمنى ورؤية 360° لمحيط السيارة، وخاصية تحديد وتحذير الاصطدام الأمامي (FCW)، وخاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ (AEB).

وتتميز سيارة شانجان CS35 plus بتصميمها الفريد وإمكاناتها الذكية التي تعطى تجربة القيادة راحة ومتعة كاملة، حيث تشمل التجهيزات الداخلية للسيارة ناقل حركة وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، وفرش جلد للمقاعد الداخلية، ومخرج كهرباء 12 فولت، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وتكييف هواء يدوي أو كهربائي حسب الفئة، وفتحات تهوية خلفية للتكييف، وعداد رقمي 10 بوصة أو شاشة عداد LCD 7 بوصة حسب الفئة، وإمكانية تعديل كرسي السائق كهربائياً في اتجاهين، ومسند يد خلفي مع حامل أكواب.

ويمنح التصميم الفريد والتجهيزات الخارجية مع تجهيزات الإضاءة السيارة شانجان CS35 plus الجديدة حالة من التميز والخصوصية على الطريق حيث تشمل التجهيزات الخارجية حوامل سقف، ومرايات كهربائية الطي والضبط، وجنوط سبور مقاس 17 أو 18 حسب الفئة، كما تتميز السيارة بإضاءة أمامية خلال النهار LED، وإضاءة فرامل علوية LED، وإشارات جانبية بالمرايات LED، ومصابيح أمامية بإضاءة LED، وفوانيس LED خلفية.

وتعد شانجان CS35 plus الجديدة من السيارات الغنية بوسائل الراحة وأنظمة الترفيه خاصة وأنها توفر إمكانية اختيار نمط رياضي للقيادة، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومفتاح ذكيSmart Key ، وإمكانية إدارة المحرك عن بُعد، ومخارج USB أمامية وخلفية، ومثبت سرعة، مع نظام تثبيت السرعة التكيفي، وفتحة سقف كهربائية، وشاحن هوائي للهاتف الجوال، وإمكانية فتح صندوق الأمتعة كهربائياً، وشاشة 10 بوصة للمعلومات والترفيه، مع خاصية عرض الهاتف على الشاشة، وعجلة قيادة متعددة المهام، و6 سماعات، ونظام Bluetooth® للهاتف.

وقد خضعت تلك السيارة لاختبارات طريق على مختلف الطرق في مصر باشراف مجموعة من المهندسيين المتخصصين وفي ظروف جوية وطرق مختلفة، وذلك لقياس مدي قوة تحمل السيارة وملائمتها للطرق المصرية، وقد أثبتت نجاحا باهرا.