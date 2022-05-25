ارتفاع مبيعات سيارات أودي بالشرق الأوسط في الربع الأول من 2022

سجلت أودي الشرق الأوسط، أداء قويا لمبيعاتها في المنطقة خلال الربع الأول من هذا العام، مع تعزيز تحولها إلى السيارات الكهربائية، والحفاظ في الوقت ذاته، على العملاء المهتمين بالسيارات ذات المحركات التي تعمل بالبنزين.

وشهدت العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع زيادة المبيعات في المنطقة بنسبة 8%على أساس سنوي، فيما يعتبر أفضل نتائج ربع سنوية لها منذ العام 2016، واستمرت النتائج القوية في الربع الثاني مع تحقيق أقوى أداء في شهر رمضان في المنطقة منذ العام 2015.

وحققت سيارة e-tron GT الكهربائية الرائدة في شهر أبريل أعلى مبيعات لها منذ طرحها في الأسواق، كما سجلت مبيعات السيارات الأخرى ذات الشعبية الكبيرة Q8 وQ7 وQ5 وQ3 نمواً قوياً أيضاً بنسبة 70,7%، و50,6%، و29,5%، و188,4%، و21,1% على التوالي.

وقال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: «بالنيابة عن فريق أودي الشرق الأوسط، أود أن أشكر شركائنا في جميع أنحاء المنطقة على تحقيق هذه النتائج القوية خلال الربع الأول من العام».

وأضاف: «على الرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية الحالية، أظهر الجميع تفانياً والتزاماً كبيراً باستراتيجية أودي، لا سيما فيما يتعلق بالتحول نحوالسيارات الكهربائية، وذلك بفضل مجموعة طرازات e-tron الكهربائية».

يتزامن نجاح أودي الشرق الأوسط أيضاً مع نجاحات أودي إيه جي على مستوى العالم خلال الربع الأول من هذا العام، حيث ارتفعت إيراداتها إلى 14,282 مليون يورو(الربع الأول 2021: 14,067 مليون يورو).

ووصلت الأرباح التشغيلية إلى مستوى قياسي في الربع الأول، حيث بلغت 3,468 مليون يورو(الربع الأول 2021: 1,404 مليون يورو). ومن المتوقع أن تبيع أودي إيه جي ما بين 1,8 و1,9 مليون سيارة وأن تحقق هامش ربح تشغيلي بنسبة 9% إلى 11% للفترة المتبقية من هذا العام.