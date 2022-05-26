«البحوث الزراعية» يدشن حاضنة الأعمال الزراعية «انطلاق أرك – كابي»

افتتح الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، ورشة عمل حاضنة الأعمال الزراعية «إنطلاق ارك - كابي»، بحضور الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

رئيس مركز البحوث الزراعية: الوقت حان للتحول لاقتصاد المعرفة

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية إن الوقت حان ليصطف الباحثون بمركز البحوث الزراعية بمصاف الباحثين عن التحول إلى اقتصاد المعرفة بما يحقق تطورا ملموسا يُسهم في رفع مستوى معيشتهم وكذلك إثراء المردود الاقتصادي للأبحاث التطبيقية والتي تمثل أكثر من 80% من الأبحاث التي يقدمها الباحثون بالمركز.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في شتي جوانبه منها ندرة المياه وفقر التربة وما تحتاجه من أسمدة والزراعة المائية والملحية وبرامج الانتاج الزراعي التي تجابه التغيرات المناخية والتكنولوجيات البازغة وأساليب الزراعة الرقمية وعمليات رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المختلفة لمجابهة الجوع والفقر في الريف وتوفير حياة كريمة، والتي يحتاجها التطور الزراعي الهائل الذي يشهده القطاع الزراعي واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير كافة القطاعات وما يلاقيه القطاع الزراعي من اهتمام وتطور لم يشهده من قبل.

تضافر الجهود والشراكة بين البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمي على أعلى المستويات

واشار إلى تضافر الجهود والشراكة بين مركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على أعلى المستويات، أنتج وما زال ينتج العديد من البرامج والمشروعات القومية التي من شأنها أن تذلل الصعوبات وتقلل من التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي وهي شراكة الكل فيها رابح من أجل رفعة الوطن، كما نوه بأن عمل الحاضنة سوف يشمل كافة قطاعات الزراعة والغذاء وما يتعلق بها من أعمال ولا يشمل إنتاج تقاوي الهجن والأصناف والتي وفرت لها الدولة برامج قومية لتطويرها.

وقال الدكتور عمرو فاروق نائب رئيس الأكاديمية في كلمته، إن حاضنة الأعمال الزراعية «ارك كابي»، تأتي ضمن المبادرات التي تقدمها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وتمولها من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية «إنطلاق»، وهي مبادرة أطلقتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في عام 2015 بهدف تنمية برامج ريادة الأعمال ونشر فكر استثمار حوافز البحث العلمي وزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بدرجة تساعد في تنمية الاقتصاد الوطني، وكان من أولويات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن تتعاون مع مركز البحوث الزراعية كأكبر مركز بحثي زراعي في مصر وأفريقيا والشرق الاوسط لتنفيذ برنامج لاحتضان الأفكار التي تقدم حلولا مبتكرة للمشاكل الزراعية الملحة.

حاضنة الأعمال الزراعية بمركز البحوث الزراعية تقدم الخدمات الإدارية

وتطرق الدكتور عطوه أحمد عطوه المدير التنفيذي لبرنامج حاضنة الأعمال الزراعية إلى أن فكرة إنشاء حاضنة أعمال مركز البحوث الزراعية تهدف إلى تشجيع الباحثين العاملين بمركز البحوث الزراعية وشباب الخريجين والشركات الناشئة التي لم يمر على إنشائها أكثر من ثلاث سنوات على تقديم الأبحاث والأفكار ذات الطابع الابتكاري والتي تقوم بحل المشكلات الراهنة في مجال الزراعة والصناعات القائمة عليها.

وأوضح أن الحاضنة تقدم الخدمات الإدارية وخدمات التدريب والدعم الاستشاري والتقني والخدمات المالية وخدمات الإنتاج وخدمات التسويق وتأسيس الشركات الناشئة وتستهدف الحاضنة إنشاء 15 شركة ناشئة خلال المرحلة الأولي من عملها والتي تمتد إلى ثلاث سنوات.