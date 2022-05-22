البحوث الزراعية: حطب القطن كنز مفقود.. أدوات تجميل وخشب عالي القيمة

قالت الدكتورة أمل صابر، رئيس بحوث ومدير معهد القطن سابقا، إن القطن نبات سحري لا ينبغي الاعتقاد في أن قيمته الاقتصادية تتمثل في سعره فقط والذي يُطلق عليه اسم الذهب الأبيض ولكن لحطب القطن أهمية اقتصادية مغمورة ومفقودة لذا فقد أطلقت عليه اسم نوع آخر من الذهب يسمى الذهب الأصفر، ما يمثل دخلا إضافيا لمزارع القطن لأنه يدخل كمادة خام في صناعة مئات المنتجات الاقتصادية غير التقليدية.

تسجيل العديد من براءات الاختراع من حطب القطن

وأوضحت صابر أنه تم تسجيل براءات اختراع من حطب القطن، كما تم التوقيع على بروتوكولات تعاون علمي لنقل تكنولوجيا هذه الابتكارات للمجتمع المدني لتشجيع ريادة الأعمال، خاصة الشباب مثل إنتاج الأخشاب الذكية المقاومة للاحتراق والميكروبات من حطب القطن وإنتاج الفحم النشط بطريقة مبتكرة وصديقة للبيئة واستخداماته البيولوجية ومبيض الأسنان وإنتاج الفلاتر الذكية للهواء والماء والسيارات كذلك إنتاج الأغذية غير التقليدية باستخدام بعض مكونات من بذور القطن مع مكونات من مسحوق قشر البيض لإنتاج المخبوزات والعصائر اللبنية.

أمل صابر: مخلفات حطب القطن ثروة يجب الحفاظ عليها

وأكدت أن المخلفات الزراعية لمحصول القطن ثروة يجب الحفاظ عليها ويرجع ذلك إلى أن مصر تعتبر من الدول الفقيرة فيما يسمى بطاقة «الكتلة الحيوية» وهي عبارة عن الأشجار والغابات والمخلفات النباتية، حيث إن المساحة المزروعة منهم في مصر لا تمثل إلا 4% من قيمة المساحة الكلية، وبالتالي فإن حرق هذه المخلفات الزراعية يعتبر إهداراً لطاقة جديدة متجددة، وكل طن محصولي ينتج عنه من 5 إلى 6 أطنان من المخلفات، وهي بالأساس منجم لمواد عضوية حيث إن 40-50% منها عبارة عن مكونات عضوية مثل الهيمى سليلوز والسليلوز والجنين والرماد ومواد عضوية أخرى مهمة، وكذلك تم استخدام كميات هائلة من الأسمدة الكيماوية والمياه والجهد البشري لإنتاجها، لذلك فإن الاهتمام بأهمية الاستفادة الآمنة من المخلفات الزراعية لمحصول القطن بدلا من حرقها عن طريق تحويلها إلى منتجات اقتصادية صديقىة للبيئة من الأمور المهمة والملحة.