الجدول الزمني لتطبيق منظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية.. 5 مراحل إلزامية

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإعلان الجدول الزمنى للتطبيق الإلزامي لمنظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية، عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة، ويتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

ويهدف القرار أيضا، إلى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يُساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

5 مراحل لتسجيل الممولين بالمنظومة الجديدة

أوضح الوزير، أن هناك 5 مراحل لإلزام الممولين والمكلفين بالتسجيل في المنظومة الجديدة، وإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي:

- المرحلة الأولى:

بدأت بشركاء النجاح من الممولين والمكلفين، الذين التزموا بتطبيق هذه المنظومة خلال المرحلة التجريبية، التي انطلقت منتصف أبريل الماضى.

- المرحلة الثانية:

تنطلق فى الأول من أكتوبر المقبل، وتشمل إلزام 400 ممول ومكلف، يمثلون أنشطة مختلفة بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وفقًا للقائمة التي سيتم إعلانها بالصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي.

- المرحلة الثالثة:

تشمل إلزام 2000 ممول ومكلف آخرين، في منتصف يناير 2023.

- المرحلة الرابعة:

تنقسم إلى 5 مراحل فرعية، تبدأ من منتصف أبريل المقبل، ولمدة عام -حسب النشاط-.

- المرحلة الخامسة:

تقسم إلى 5 مراحل فرعية، تبدأ من منتصف يوليو 2024، ولمدة عام -حسب النشاط أيضًا-.

أهمية الإيصالات الضريبية الإلكترونية

قال معيط، إن منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع «POS»، والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات.

وأشار إلى توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا، والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode»، وإنشاء قاعدة بيانات، تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، لتحفيزهم على طلب الإيصال الضريبي.

مزايا الإيصالات الإلكترونية للممولين

أضاف الوزير، أن منظومة «الإيصالات الضريبية الإلكترونية» تُساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وإمكانية فحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد أيضًا، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وضمان الحقوق فى حالة أي نزاع.

أوضح الوزير، أن انضمام الشركات للمنظومة، يُسهم في تعزيز مركزها الضريبي، مع زيادة إمكانية تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، ويساعدها أيضًا، في تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها في إجراء تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد.

قطاعات المرحلة الإلزامية الرابعة

لفت رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المرحلة الإلزامية الرابعة لإلزام الممولين والمكلفين بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن الخدمات المؤداة والسلع المباعة للمستهلك النهائي، تتضمن 5 مراحل فرعية، تبدأ أول مرحلة منها منتصف أبريل 2023، وتشمل:

- قطاع الصحة «مجالات بيع الأجهزة والمعدات الطبية، والمستشفيات، والصيدليات».

- قطاع المطاعم السياحية وغير السياحية والفنادق.

وتبدأ المرحلة الفرعية الإلزامية الثانية، منتصف يوليو 2023، وتتضمن:

- قطاع النقل والانتقالات «تجارة السيارات والمركبات بأنواعها، وخدمات تشغيل معدات النقل الشخصي، وخدمات النقل ومراكز الصيانة وبيع قطع الغيار».

- قطاع التعليم «المدارس والجامعات والمراكز التعليمية».

- قطاع المشغولات الذهبية والفضية.

وتنطلق المرحلة الفرعية الإلزامية الثالثة منتصف أكتوبر 2023، وتشمل:

- بيع المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات.

- بيع الملابس والأقمشة والأحذية.

- بيع الأجهزة المعمرة.

وتتضمن المرحلة الفرعية الإلزامية الرابعة، التي تنطلق منتصف يناير 2024:

- مراكز العناية الشخصية، والأمتعة الشخصية غير الواردة بالمراحل السابقة.

- خدمات شركات التأمين، والخدمات الأخرى غير الواردة بالمراحل السابقة.

- تجارة الأخشاب والأثاث وأدوات ومعدات الحدائق والسلع والخدمات المستخدمة فى أعمال النظافة، ومراكز صيانتها وما يتعلق بها من أنشطة.

- بيع الهواتف المحمولة، وخدمات مراكز الاتصالات، وما يرتبط بهذا النشاط من أنشطة فرعية.

وتبدأ المرحلة الفرعية الإلزامية الخامسة منتصف 2024، وتشمل:

- بيع الحبوب والخبز واللحوم والأسماك والدواجن والألبان والجبن وغيرها والفواكه والخضروات والسكر، وغيرها من المنتجات الغذائية والمشروبات وما يرتبط بها من أنشطة فرعية.

- الأنشطة والخدمات الثقافية والترفيهية، ومبيعات معدات الصوت والصورة والتصوير، والسلع الأخرى المستخدمة فى هذا النشاط.

- خدمات الحدائق والمتنزهات وبيع الصحف والكتب والأدوات الكتابية، وغير ذلك من الأنشطة.

قطاعات المرحلة الإلزامية الخامسة

أوضح رضا عبد القادر، أن المرحلة الخامسة الإلزامية من منظومة الإيصالات الضريبية الإلكترونية، تشمل الممولين والمكلفين في باقي محافظات الجمهورية، وتتضمن 5 مراحل فرعية.

تبدأ أول مرحلة منها، منتصف يوليو 2024، وتشمل:

- قطاع الصحة «مجالات بيع الأجهزة والمعدات الطبية، والمستشفيات، والصيدليات».

- قطاع المطاعم السياحية وغير السياحية والفنادق.

وتبدأ المرحلة الفرعية الإلزامية الثانية، منتصف أكتوبر 2024، وتتضمن:

- قطاع النقل والانتقالات «تجارة السيارات والمركبات بأنواعها، وخدمات تشغيل معدات النقل الشخصي، وخدمات النقل ومراكز الصيانة وبيع قطع الغيار».

- قطاع التعليم «المدارس والجامعات والمراكز التعليمية».

- قطاع المشغولات الذهبية والفضية.

وتنطلق المرحلة الفرعية الإلزامية الثالثة، منتصف يناير 2025، وتشمل:

- بيع المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات.

- بيع الملابس والأقمشة والأحذية

- بيع الأجهزة المعمرة.

وتتضمن المرحلة الفرعية الإلزامية الرابعة، المقرر انطلاقها منتصف أبريل 2025:

- مراكز العناية الشخصية، والأمتعة الشخصية غير الواردة بالمراحل السابقة.

- خدمات شركات التأمين، والخدمات الأخرى غير الواردة بالمراحل السابقة.

- تجارة الأخشاب والأثاث، وأدوات ومعدات الحدائق، والسلع والخدمات المستخدمة فى أعمال النظافة، ومراكز صيانتها وما يتعلق بها من أنشطة.

- بيع الهواتف المحمولة وخدمات مراكز الاتصالات، وما يرتبط بهذا النشاط من أنشطة فرعية.

وتبدأ المرحلة الفرعية الإلزامية الخامسة، منتصف يوليو 2025، وتشمل:

- بيع الحبوب والخبز واللحوم والأسماك والدواجن والألبان والجبن، وغيرها والفواكه والخضروات والسكر، وغيرها من المنتجات الغذائية والمشروبات، وما يرتبط بها من أنشطة فرعية.

- الأنشطة والخدمات الثقافية والترفيهية، ومبيعات معدات الصوت والصورة والتصوير، والسلع الأخرى المستخدمة فى هذا النشاط.

- خدمات الحدائق والمتنزهات وبيع الصحف والكتب والأدوات الكتابية، وغير ذلك من الأنشطة.