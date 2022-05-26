قبل نهائي 30 مايو.. تاريخ لقاءات الأهلاوي والوداد بأفريقيا (فيديو)

ينتظر جمهور كرة القدم في قارة أفريقيا نهائي دوري أبطال أفريقيا بشغف كبير، الذي ستستضيفه المغرب في 30 مايو الجاري بين الأهلي والوداد المغربي على مركب محمد الخامس في المغرب، فقد حسم الأهلي التأهل بشكل رسمي في الدور النهائي للبطولة بعدما تعادل بهدفين ضد وفاق سطيف الجزائري في مباراة العودة من المربع الذهبي للبطولة.

مشوار الفريقين في المربع الذهبي

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تاريخ مواجهات الأهلي والوداد في دوري أبطال إفريقيا»، إذ انتهت مباراة الذهاب بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في القاهرة بفوز الأهلي برباعية نظيفة، صعد من خلالها المارد الأحمر إلى المباراة النهائية، إذ فاز بمجموع مباراتي الذهاب والإيهاب بستة أهداف مقابل هدفين.

وحسم الوداد المغربي وجوده في النهائي الأفريقي بعدما فاز على بترو أتلتكو الأنجولي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بأربعة أهداف مقابل هدفين، ولكنت تاريخ مواجهات الاهلي والوداد المغربي قبل نهائي نهاية الشهر الجاري مليء بالحماس والقوة.

ذكرى غير سعيدة لبطل أفريقيا أمام الوداد

ويلتقي الأهلي والوداد للمرة الثانية في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد نسخة 2017، التي تُوج فيها الفريق المغربي بالبطولة، والتقيا في 10 مناسبات قبل المباراة النهائية، وسط تفوق واضح لبطل أفريقيا ووصيف الدوري المصري الذي فاز في 4 مناسبات وخسر في مناسبتين وتعادل في 4 مباريات.

والتقى الفريقان 5 مرات في مصر ومثلها في المغرب، كما لعبا في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في عام 2011، وتعادلا في القاهرة بنتيجة 3-3 وفي الدار البيضاء تعادلا بهدف لمثله، ما تسبب في خروج الأهلي وصعود الوداد، وتجدد الموعد بينهما في نفس الدور من نسخة عام 2016 وانتهى بالتعادل السلبي في القاهرة، بينما فاز الأهلي في الدار البيضاء بهدف رامي ربيعة.