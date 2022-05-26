«تعليم الغربية»: انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية.. والنتيجة قريبا

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية والتي استمرت لمدة أسبوع، انتهت اليوم الخميس، بأداء الطلاب مادة العلوم، ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أي شكاوى من شأنها تعكير صفو الامتحانات.

آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالغربية

وأضاف «حسن» أنه حرص على متابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في يومها الأخير، في عدد من مدارس إدارتي شرق وغرب طنطا التعليمية، حيث قام بزيارة لجنة مدرسة طنطا الإعدادية بنين بغرب طنطا، ولجنة مدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية المشتركة بشرق طنطا، واطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، كما اطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من امتحان العلوم للشهادة الإعدادية.

وأكد وكيل الوزارة على أن الامتحانات شهدت تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وذلك من خلال توفير الجو المناسب أثناء انعقاد الامتحان، مع الحزم الشديد والانضباط، كما وجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، والتزام الجميع بالضوابط الامتحانية، وتتم أعمال التصحيح مباشرة، وفور الانتهاء منها سيتم إعلان النتيجة.

«تعليم الغريبة» تشكر المسؤولين عن الامتحانات

وقدم وكيل الوزارة، الشكر والتقدير لمديري عموم الإدارات التعليمية ومعاونيهم، على الجهد المبذول خلال فترة الامتحانات، كما قدم الشكر للجان الإدارة والنظام والمراقبة، والمعلمين والأخصائيين والإداريين والزائرات والعمال والسائقين، كما قدم الشكر لرجال الأمن بمديرية أمن الغربية لجهودهم في تأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة خلال فترة سير الامتحانات.