الإعدام لمتهم بقتل مواطن في دار السلام: أنهى حياته بـ«حجر»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة مواطن بالإعدام شنقا بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية والتصديق على حكم إعدامه، وذلك لإدانته بقتل مواطن بمنطقة دار السلام بمحافظة القاهرة.

وكانت هيئة المحكمة قد حددت جلسة اليوم الخميس، 26 مايو، للنطق بالحكم على المتهم بعد أن أحالت أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق ومصطفى أنور مؤمن، وأمانة سر صبحي عبد الحميد ومحمد صابر.

أوراق القضية

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة معه، أنه بدائرة مركز شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، قتل المتهم المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بعدما بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك أداة «حجر»، وما إن أيقن استغراق المجني عليه في سبات عميق، حتى وجه إليه عدة ضربات باستخدام الأداة المشار إليها، فأحدث به الإصابات التي جاءت في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة دار السلام، يفيد بمقتل أحد الأشخاص على يد مواطن بدائرة القسم وذلك لوجود خلافات فيما بينهما تطورت إلى مشاجرة وتعدي المتهم على المجني عليه بـ«حجر»، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين صحتها، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكابه للجريمة لوجود خلافات فيما بينه وبين المجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وبعد انتهاء التحقيقات معه أحالته للمحكمة الجنائية المختصة، والتي أصدرت حكمها السابق.