أولياء أمور: امتحانات «رابعة ابتدائي» سهلة لكن المناهج كبيرة

أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورقياً في المدارس اليوم، وأدى طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان الرياضيات والدراسات الاجتماعية، وأشاد الطلاب وأولياء الأمور بالامتحان، موضحين أنه لم يشمل أية أسئلة معقدة وجاء في مستوى الطالب المتوسط، لكن المشكلة تكمن فقط في المنهج.

قالت أميرة يونس، ولية أمر، إن الامتحانات بشكل عام في مستوى طالب متوسط وبها أسئلة للمتميز، ولم تشمل أي معلومات أو أسئلة معقدة، مؤكدة أن المشكلة تكمن في كثافة مقرر مادة الدراسات الاجتماعية والتي يصعب على الطالب لم المقرر في وقت قليل.

وأضافت «أميرة» لـ«الوطن»، أن عقد امتحان مادة الدراسات الاجتماعية مع مادة تنكنولوجيا المعلومات والاتصالات في يوم واحد سبب مزيد من الضغط على أولياء الأمور والطلاب، مطالبة بضرورة جعل مادة تكنولوجيا المعلومات ومادة المهارات المهنية في شكل نشاط وليس مقررات دراسية لها امتحانات خاصة لعدم توافر مدرسين لشرح هذه المواد.

من جابنها، قالت هبة عبدالحفيظ، ولية أمر، إن مشكلة الصف الرابع الابتدائي ليس في الامتحانات بل في المناهج، موضحة أن المناهج بها كم كبير من المعلومات يصعب على الطالب الإلمام بها بشكل جيد، مطالبة وزار التربية والتعليم بضرورة تخفيف المقرر الدراسي في جميع المواد الدراسية وليس في مادة واحدة.

«سلومة»: نسبة حضور الطلاب بلغت 97%

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إن طلاب الصف الرابع الابتدائي أدوا امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية وICT، وبلغ إجمالي المقيدين 210021 طالبا وطالبة، وبنسبة حضور 97٪، وطلاب الصف السادس الابتدائي مادتي الرياضيات والدراسات الاجتماعية وبلغ إجمالي المقيدين 194405 طلاب وطالبات وبنسبة حضور 97٪.

وأضاف «سلومة» في بيان له، أنه في المرحلة الإعدادية، أدى طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادة الدراسات الاجتماعية وبلغ إجمالي المقيدين 167551طالبا وطالبة وبنسبة حضور 96٪ وأدى طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة الجبر والإحصاء وبلغ إجمالي المقيدين 156616 طالبا وطالبة وبنسبة حضور 96٪ وفي المرحلة الثانوية أدى طلاب الصف الثاني الثانوي العام مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (مواد خارج المجموع)، وبلغ اجمالي المقيدين 71399 طالبا وطالبة، وبنسبة حضور 98%، وأدى طلاب التعليم الفني الامتحانات بمختلف التخصصات (تجاري – صناعي – زراعي – فندقي )

وشدد على مديري عموم الإدارات بالمرور اليومي لمتابعة أعمال الامتحانات، والتنبيه على التعقيم اليومي للجان واتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان.