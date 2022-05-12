تعليم الجيزة: لم نتلق شكاوى من امتحانات رابعة ابتدائي.. و97% نسبة الحضور

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تقرير غرفة العمليات الخاص بامتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني «الدور الأول»، تحديدا الصفين الرابع والسادس الابتدائي، وصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية «الأول والثاني»، والتعليم الفني.

امتحانات رابعة ابتدائي.. 97% نسبة الحضور

قالت مديرية التعليم بالجيزة، في بيان، أن طلاب الصف الرابع الابتدائي، أدوا امتحان مادة الرياضيات، إذ بلغ إجمالى المقيدين 209362 طالبا وطالبة، بنسبة حضور97%، وبلغ إجمالي المقيدين من طلاب الصف الساس الابتدائي في مادتي اللغة الأجنبية والعلوم، 194405 طلاب وطالبة، بنسبة حضور 97%.

96 % نسبة الحضور بامتحانات بالإعدادية

فيما يخص المرحلة الإعدادية، أكدت الغرفة، أن طلاب الصف الأول الإعدادي، أدوا امتحان مادة العلوم، إذ بلغ إجمالى المقيدين 167023 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 96%، كما أدى طلاب الصف الثاني الإعدادي، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، بإجمالي 156665 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 96%.

لم نتلق شكاوى بامتحانات التعليم الفني

أكدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن طلاب التعليم الفني، أدوا الامتحانات في مختلف التخصصات: «تجاري - صناعي - زراعي - فندقي»، وأن الغرفة لم تتلق أي شكاوي خاصة بالامتحانات.

يذكر أن طلاب الصف الرابع الابتدائي بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، اختتموا اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، بأداء امتحان الرياضيات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تصحيح امتحانات رابعة ابتدائي 2022 التيرم التاني، سيكون من قبل معلمي المواد بالمدرسة، وسيتم إعلان النتيجة بالألوان داخل المدرسة، وفقا لنظام التعليم الجديد، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية.