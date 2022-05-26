لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022.. برقم الجلوس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022، والذي يمكن للطلاب من خلاله الحصول على النتيجة منه بالدرجات التي حصلوا عليها في جميع المواد، كاللغة العربية واللغة الأجنبية والعلوم والدراسات الاجتماعية والجبر والإحصاء والهندسة، موضحة أنه يتم جمع هذه النتيجة مع الدرجات التي حصل عليها الطالب في الفصل الدراسي الأول، للتنسيق للمرحلة التالية سواء الثانوية العامة أو الثانوية الفنية.

لينك الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022

وذكرت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022، يمكن الدخول عليه من خلال هذا الرابط برقم الجلوس والحصول على النتيجة بالتفاصيل، مشددة على الطلاب بضرورة طباعة ورقة النتيجة للتنسيق للمرحلة الأعلى.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022

- الدخول على لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022.

- كتابة رقم الجلوس الذي تسلمه الطالب في المدرسة.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر النتيجة بالدرجات التي حصل عليها الطلاب.

- يقوم الطالب بطباعة النتيجة وإرفاقها مع الأوراق المطلوبة للتقديم للثانوية.

ونوه مصدر مسؤول في المديرية لـ«الوطن»، أنه جار اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على أن تظهر بعد قليل.

تفاصيل امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022

وعن التفاصيل الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022، قال أشرف سلومة وكيل الوزارة، إن الامتحانات عقدت ورقياً على مستوى المديرية ووفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ولا تشمل أي أسئلة من خارج المقرر الدراسي.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة، مؤكداً أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة وعمليات التصحيح تمت على أعلى مستوى من الدقة في جميع الإدارات التعليمية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها في المديرية نسقت على مدار فترة عقد الامتحانات مع الإدارات التعليمية، للوقوف على سير الامتحانات وحل أي مشكلات تواجه الطلاب.