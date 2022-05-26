عاجل .. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في الجيزة بعد قليل

يعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الجيزة بعد قليل، رسميا، حيث انتهت المديرية من أعمال التصحيح الخاصة بالنتيجة ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في الجيزة

وقال مصدر مسؤول في المديرية، إنّه جار اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في الجيزة من قبل المحافظ، لإعلانها اليوم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية، مؤكدا أنّ نسبة النجاح مرتفعة في مختلف المواد الدراسية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الجيزة تظهر بالدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية، لافتا إلى أنّ الامتحانات عقدت ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

انتظام أعمال الامتحانات

ونوه المصدر بأنّ امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الجيزة، سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب حول نوعية أسئلة الامتحانات.