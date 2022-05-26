إنتاج السيارات البريطانية يتراجع 11.3%.. نقص «الرقائق» أبرز الأسباب

انخفض إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بنسبة 11.3% إلى 60554 وحدة في أبريل 2022 مقارنة بالعام الماضي، وسط النقص المستمر في الرقائق الإلكترونية واختناقات سلسلة التوريد، التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفاع أسعار الطاقة ضغط على صناعة السيارات

وبحسب تقرير جمعية مصنعي وتجار السيارات، أدى ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الأسواق العالمية إلى الضغط على صناعة السيارات، في حين أن اضطرابات سلسلة التوريد في أوكرانيا، وهي مركز رئيسي لقطع غيار السيارات، دفع العديد من صانعي السيارات للبحث عن مصادر بديلة.

صناعة السيارات في المملكة المتحدة معرضة لمجموعة من التحديات

وقال «مايك هاوز»، الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات: «صناعة السيارات في المملكة المتحدة معرضة لمجموعة من التحديات التي تقوض الإنتاج والقدرة التنافسية»، داعيًا إلى دعم من الحكومة على غرار الدعم الحكومي للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب لمواجهة ارتفاع تكاليف الكهرباء.

كانت 6 سيارات من أصل 10 تم تصديرها في أبريل متوجهة إلى الاتحاد الأوروبي، بزيادة قدرها 5% على أساس سنوي، كما نما الإنتاج المخصص للمملكة المتحدة للشهر الثاني على التوالي، حيث قفز بنسبة 60% عن العام الماضي.

بلغ متوسط ​​إنتاج السيارات في المملكة المتحدة 112674.43 وحدة من 1977 حتى 2022، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 185157 وحدة في مارس 2000 وأدنى مستوى قياسي بلغ 197 وحدة في أبريل من عام 2020.

ومن المتوقع أن يكون إنتاج السيارات في المملكة المتحدة 119500.00 وحدة بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على المدى الطويل، وسط توقعان أن يتجه إنتاج السيارات في المملكة المتحدة نحو 110000.00 وحدة في عام 2023 و 122000.00 وحدة في عام 2024.