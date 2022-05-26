تعرف على أسعار تذاكر حفل مسلم في ساقية الصاوي.. «فئة موحدة»

يستعد الفنان مسلم لإحياء حفل غنائي على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي في الزمالك يوم السبت 4 يونيو المقبل الساعة السابعة والنصف مساء.

كما أعلنت ساقية الصاوي عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل حفل مسلم ضمن البرنامج لفعاليات الساقية خلال شهر يونيو والذي يتضمن العديد من الحفلات لنجوم الفن منهم سيمون والمنشد علي الهلباوي وفرقة المولوية بقيادة المنشد عامر التوني وغيرهم.

أسعار تذاكر حفل مسلم في الساقية

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر حفل مسلم بفئة واحدة فقط بلغ سعرها 140 جنيهًا وقوف فقط، ويمكن الحصول عليها عن طريق الحجز الإلكتروني «أونلاين» من موقع الساقية، أو الشراء من شباك التذاكر بمقرها في الزمالك.

ويقدم «مسلم» خلال الحفل باقة متنوعة من الأغاني التي قدمها أبرزها «اتنسيت» والتي حققت نجاحا كبيرا وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها في أكتوبر 2021.

وما زالت الأغنية الرسمية لفيلم عروستي «تنسيت» تحقق نجاحا ونسب مشاهدات عالية حتى الآن، حيث تخطى عدد المشاهدات على موقع الفيديوهات «يوتيوب» أكثر من 250 مليون مشاهدة خلال عدة أشهر من طرحها في 21 أكتوبر 2021، وهي من كلمات وألحان مسلم ومن توزيع إسلام الأزرق.

وطرح مسلم أغنية أخرى في فيلم عروستي بعنوان «كل اللي في قلبي»، الفيلم من بطولة جميلة عوض، أحمد حاتم، صابرين ومحمود البزاوي، وشارك في الفيلم كل من زينب غريب، هند عبدالحليم، أسماء جلال، مروان يونس وشريف الدسوقي، من تأليف مصطفى البربري وإخراج محمد بكير.

كما قدم عدد من الأغنيات الرسمية لعدد من الأفلام منها «مبهربش» من فيلم شمس بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني وخالد الصاوي، والتي حققت مشاهدات تجاوزت 13 مليون مشاهدة.

أحدث أعمال مسلم

أما أغنية «مابهتمش» تعد أحدث أعمال مسلم الفنية والتي طرحها في مطلع شهر مايو الجاري، وهي الأغنية الرسمية لفيلم فارس، بطولة أحمد زاهر وإيمان العاصي، وتجاوزت الأغنية المليون مشاهدة خلال عدة أيام من طرحها.

يذكر ان أخر حفلات مسلم في ساقية الصاوي كانت في 4 ديسمبر 2021، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا، قدم خلال الحفل عدد من الأغنيات تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، والتي قدم لجمهوره عدة مفاجآت خلالها أبرزها غناء النجم أدهم سليمان.