عاجل.. «الموسيقيين» تكشف سبب إلغاء حفل مسلم على مسرح الزمالك

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، إلغاء حفل مؤدي المهرجانات مسلم، والذي كان من المقرر أن يكون على مسرح الزمالك، الأسبوع المقبل.

وقال المايسترو حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة النقابة، لـ«الوطن»، إن حفل مؤدي المهرجانات مسلم لن يقام في مسرح الزمالك في الموعد الذي حدده المسرح بسبب عدم حصولها على تصريح.

وأشار أبو اليزيد، إلى أنّ مسلم ممنوع من الغناء، وإن قام بالغناء ستوقّع عقوبات ضد من صرح له بالغناء، مؤكدًا أن مسلم ما زال لا يحق له الغناء ولم يحصل على تصريح غناء.