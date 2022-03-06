إلغاء حفل مسلم بمسرح الزمالك.. ونقابة الموسيقيين: ممنوع من الغناء

قرر هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إلغاء حفل مطرب المهرجانات مسلم، الذي كان مقررًا يوم الأربعاء المقبل 9 مارس بأحد الأندية، وذلك استنادًا لقرار سابق بإيقافه عن مزاولة المهنة.

وحسب بيان صادر عن نقابة الموسيقيين، إنه بناءً على تعليمات النقيب، والمايسترو محمد أبواليزيد، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، والدكتور أحمد رمضان، سكرتير عام النقابة، ومنصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة، تم إلغاء حفل مسلم، بناء على قرار إيقافه عن مزاولة المهنة.

إلغاء حفل مسلم بمسرح الزمالك

وكانت نقابة الموسيقيين أصدرت قرارًا في شهر نوفمبر الماضي بمنع نحو 19 مطربًا من مؤدي المهرجانات، من ممارسة الغناء، وطالبتهم بتصحيح أوضاعهم، واجتياز اختبارات النقابة، وكان من بينهم مصطفى زكريا المعروف باسم مسلم، بخلاف حسن شاكوش وحمو بيكا وحنجرة وكزبرة.

وكان مسلم طرح كليب أغنية خطر مع حودة بندق في شهر يوليو الماضي، وحققت ما يزيد على 91 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وتصدرت التريند ومحركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي بعد ساعات قليلة من وقت طرحها.

أغاني مسلم حققت ملايين المشاهدات

وحققت مسلم نجاحًا كبيرًا في عالم الغناء، خصوصًا مع تأديته تترات مسلسلات عرضت في رمضان ومنها تتر مسلسل موسى الذي عرض في شهر رمضان الماضي من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وتارا عماد، ومسلسل المداح بطولة حمادة هلال ونسرين طافش، وتأديته أغنية النوايا في فيلم ماكو بطولة نيكولا معوض وناهد السباعي.

ووصف مسلم وقتها قرار منعه من الغناء بأن به ظلمًا وإجحافًا لشخصه، لا سيما أنه كان يقوم بالغناء في دار الأوبرا المصرية وهو في عمر 8 سنوات، ولم يتلفظ بأي كلمات خادشة للحياء في جميع أغنياته.