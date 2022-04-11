تفاصيل حفلات الإنشاد الديني والصوفي في ساقية الصاوي خلال الشهر الكريم

تستعد عدد من الفرق الدينية والصوفية لإحياء حفلات في ساقية الصاوي خلال الأسابيع المقبلة في الشهر الكريم، أبرزها فرقة المولوية المصرية والحضرة، حيث تستعد فرقة المولوية لمصرية لأداء حفل إنشاد ديني يقيادة عامر التوني ساقية الصاوي، يوم الأربعاء 27 أبريل الذي يوافق 26 رمضان الجاري، وذلك من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة الحادية عشرة مساء.

سعر تذاكر حفل المولوية المصرية

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر الحفل بسعر 70 جنيها لمختلف الأماكن، ويمكن حجز تذاكر حفل الإنشاد الديني لساقية الصاوي، من خلال الموقع الرسمي الخاص بساقية الصاوي، ثم الضغط على الحفل، ثم خانة حجز التذاكر.

يذكر أن فرقة المولوية المصرية هي فرقة إنشاد ديني تهتم بالموسيقى الصوفية الدينية، أسسها المنشد الديني عامر التوني عام 1994، وذلك من أجل إلقاء الضوء على التراث المولوي المصري ونشره في مختلف الدول، حيث إن حفل المولوية المصرية يأخذك في رحلة لبحور الإنشاد الصوفي والتراث المصري الأصيل مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحانية للعرض.

حفل مولانا في ساقية الصاوي

كما تقدم فرقة مولانا حفل في ساقية الصاوي، غدا 12 أبريل الموافق الحادي عشر من رمضان، من الساعة التاسعة مساء حتى الحادية عشر مساء، حيث تتجلى الكلمات مع اللحن والصوت العذب المميز للوصول إلى السكينة والروحانية.

وحددت ساقية الصاوي تذاكر الحفل بسعر 100 جنيه للفرد الواحد.

حفل الحضرة في ساقية الصاوي

وتقدم فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي حفل في ساقية الصاوي يوم السبت 23 أبريل الحالي الموافق 22 رمضان، من الساعة التاسعة مساء حتى الحادية عشر مساء.

وحددت ساقية الصاوي تذاكر الحفل بسعر 110 جنيهات ويمكن حجز التذاكر من خلال الضغط على خانة احجز الآن من الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بساقية الصاوي.