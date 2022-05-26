تقرير: ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال وزيادة الطلب من أوروبا

قال تقرير لمنظمة الأقطار العربية للدول المصدرة للبترول "أوابك"، إن إجمالي صـادرات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية خلال الربع الأول من عام 2022 بلغت حوالي 99.3 مليون طن، مقارنة بنحو 95.1 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021، بمعدل نمو على أسـاس سـنوي 4.2%، وهو يعادل تقريبا صـادرات الربع السابق له «الربع الرابع من عام 2021»، في إشارة واضحة إلى استمرار تعافي السوق العالمية من تداعيات جانحة فيروس كورونا التي كان لها تداعيات سلبية على النشـاط الاقتصادي العالمي، والدور المحوري للغاز الطبيعي المسال في تلبية الطلب العالمي على الطاقة.

ارتفاع صادرات الدول العربية من الغاز ومصر صدرت 1.9 مليون طن

وأضاف التقرير الذي أعده الدكتور وائل عبد المعطي، أن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2022 بلغت نحو 27.7 مليون طن، وذلك مقابل 29 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021، بنسبة تراجع على أساس سنوي 4.5%، لكنها تظل ضمن النطاق المعتاد لصادرات الدول العربية، كما احتفظت الدول العربية بحصة سوقية عالمية بلغت نحو 27.9%.

وأشار إلى أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2022 بلغت 1.9 مليون طن، حيث حافظت مصر على نفس مستويات الصادرات المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق 2021، بفضل مستويات الإنتاج المحلي المرتفعة بعد تطوير حقول الغاز في منطقة شرق المتوسط ومعاودة تشغيل محطة الإسالة في دمياط مطلع العام الماضـي 2021، والتي باتت تلعب دورا مهما في تصدير عدة شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية.

وأوضح أنه من المتوقع أن تحقق مصر في عام 2022 رقما قياسيا جديدا في حجم صادرات الغاز الطبيعي المسال قد يصل إلى 8.7 مليون طن، إذا استمرت الصادرات على هذا النحو.

استمرار تنامي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال

وأشار إلى استمرار تنامي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، خلال الربع الأول من عام 2022 مدعوما بنمو الطلب الأوروبي عليه، حيث بلغ إجمالي الواردات 103.7 مليون طن مقارنة بنحو 97.2 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021 بمعدل نمو مرتفع بلغ نحو 6.9% على أساس سنوي.

وأكد التقرير تنامي الطلب الأوروبي بشكل غير مسبوق على الغاز الطبيعي المسال بسبب التوترات السياسية في القارة الأوروبية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية، وحالة عدم اليقين بخصوص مستقبل إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا، وقد جاء ذلك على حساب الأسعار التي ارتفعت إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال وعلى إثر الطلب الأوروبي المرتفع، تراجعت واردات السـوق الآسيوي خلال الربع الأول من عام 2022 إلى 67.8 مليون طن، مقابل 73.8 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021، بنسبة تراجع غير معتادة بلغت على أساس سنوي 8.1%.

في المقابل ارتفعت واردات السوق الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من عام 2022 إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغت 32.2 مليون طن مقابل 20 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2021، بنسبة نمو غير مسبوقة بلغت على أساس سنوي %69.5 حيث لجأت السوق الأوروبية إلى شحنات الغاز الطبيعي المسال بهدف تأمين احتياجاته من الغاز، خاصة بعد أن بدأت العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا اواخر شهر فبراير شباط 2022، ومن ثم تنامي المخاوف أن تتأثر إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا التي تمدها بنحو 40% من احتياجاتها من الغار، في حال أقدمت روسيا على هذه الخطوة أو أن تطال العقوبات الغربية قطاع الطاقة الروسي، ومن ثم تتراجع امدادات الغاز.