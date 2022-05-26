قائمة بأسعار تذاكر مصر للطيران لحج العام الحالي.. تبدأ من 17 ألف جنيه

أعلنت شركة مصر للطيران أسعار تذاكر الطيران لموسم الحج للعام الهجري الجاري 1443، وأرسلتها للشركات الأخرى العاملة في مجال السياحة، وتنفرد «الوطن» بنشرها خلال السطور التالية من أجل خدمة الحجاج وإتاحة السفر لهم وفقا للمواعيد التي تناسبها.

سعر التذكرة يٌحدد وفقا لموعد السفر ومسار الرحلة ومدتها

وأوضحت الشركة أن أسعار رحلات الحج التي تكون مدتها 23 يوما فأكثر، ويكون خط سيرها من أحد المطارات المصرية إلى جدة والعودة من جدة فإن سعر التذكرة في الدرجة الاقتصادية هو 16 ألفا و990 جنيها، وفي درجة رجال الأعمال 18 ألفا و990 جنيها.

أما إذا كان خط سير الرحلة إلى المدينة والعودة من أحد مطاري جدة أو المدينة فإن سعر تذكرة الطيران على الدرجة الاقتصادية تبلغ 17 ألفا و990 جنيها، وعلى درجة رجال الأعمال 19 ألفا و990 جنيها.

سعر تذكرة الطيران التي تبلغ مدتها 22 يوما

وأشارت الشركة إلى أنه إذا كان مدة برنامج الحج من 18حتى 22 يوما، فإن سعر تذكرة الطيران بالدرجة الاقتصادية على الرحلة التي يكون خط سيرها إلى مطار جدة والعودة من جدة لأحد المطارات المصرية سيكون 18 ألفا و990 جنيها، ولدرجة رجال الأعمال 20 ألفا و990 جنيها.

أما إذا كان مسار الرحلة من أحد المطارات المصرية إلى المدينة المنورة والعودة من مطار جدة أو المدينة فإن سعر تذكرة الدرجة الاقتصادية تبلغ 19 ألفا و990 جنيها، أما درجة رجال الأعمال فيبلغ سعرها على ذات الرحلة 21 ألفا و990 جنيها.

وأشارت مصر للطيران إلى أن سعر تذكرة الطيران الدرجة الاقتصادية على الرحلة التي تبلغ مدتها 17 يوما فأقل، ويكون خط سيرها من مصر لمطار جدة والعودة من جدة فيكون 19 ألفا و990 جنيها.

أما درجة رجال الأعمال فتبلغ 21 ألفا و990 جنيها، بينما يبلغ سعرالتذكرة على الدرجة الاقتصادية للرحلة التي تبلغ مدتها 17 يوما فأقل، والتي يكون مسارها من أحد المطارات المصرية للمدينة المنورة والعودة من المدينة أو جدة فإن السعر هو 21 ألفا و990 جنيها، بينما سعر تذكرة درجة رجال الأعمال يبلغ 23 ألفا و90 جنيها.

أسعار تذاكر السفر بالأيام المميزة إلى المدينة

كما أوضحت مصر للطيران أسعار تذاكر طيران الحج للسفر بالأيام المميزة إلى المدينة المنورة، مشيرة إلى أنه إذا كانت رحلة الذهاب من أحد المطارات المصرية للمدينة المنورة 1 ذي الحجة فإن سعر التذكرة على الدرجة الاقتصادية تكون 27 ألف جنيه، وعلى درجة رجال الأعمال 29 ألف جنيه، أما إذا كان موعد رحلة الذهاب للمدينة 4 ذو الحجة فإن سعر التذكرة على الدرجة الاقتصادية تبلغ 34 ألف جنيه، وعلى درجة رجال الأعمال 37 ألف جنيه، وإذا كان موعد عودة الرحلة 17 ذو الحجة فإن سعر التذكرة على الدرجة الاقتصادية سيبلغ 32 ألف جنيه، وعلى درجة رجال الأعمال 34 ألف جنيه.

أسعار تذاكر السفر بالأيام المميزة إلى جدة

وبالنسبة لأسعار تذاكر السفر بالأيام المميزة إلى جدة، إذا كان السفر 4 ذو الحجة فإن سعر التذكرة سيكون على الدرجة الاقتصادية 38 ألف جنيه، وعلى الدرجة السياحية 41 ألف جنيه.

أما إذا كان السفر1 ذو الحجة فإن سعر التذكرة بالدرجة الاقتصادية يكون 29 ألف جنيه، وعلى درجة رجال الأعمال 31 ألف جنيه، أما الرحلات التي يكون تاريخ عودتها من جدة أحد يومي 13 و14 ذي الحجة حال تمت الموافقة على العودة خلال هذين اليومين فإن سعر التذكرة على الدرجة الاقتصادية سيكون 35 ألف جنيه وعلى درجة رجال الأعمال 37 ألف جنيه، وأشارت الشركة إلى أن كافة تلك الأسعار قابلة للتغير طبقا لتغيرات سعر صرف العملات الأجنبية.