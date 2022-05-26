«التأمينات»: توفير كارت ميزه في أكثر من 1700 مقر على مستوى الجمهورية

أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، توفير أكثر من 1700 مقر لخدمة اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على مستوى الجمهورية، لاستلام كارت ميزة المجاني، بدلا من الكروت الزرقاء التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي، الذي عقدته الهيئة اليوم، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري.

وأشار عاطف صابر الرئيس التنفيذي لعمليات المصرفية والمدفوعات الإلكترونية بالبنك الزراعي المصري، إلى أن فروع البنك والبالغ عددها ما يزيد عن 1200 فرع منتشرة علي مستوي الجمهورية فى مراكز ومدن وقرى الدولة وفي أقصي درجات الجاهزيه لاستقبال أصحاب المعاشات والمستفيدين بحيث يمكن لأي صاحب معاش التوجه إلي أقرب فرع و يقوم باستلام كارت ميزه المجاني و كذلك يمكنه صرف المعاش بالكارت الأزرق لشهر يونيه بدون تحميل أية أعباء مالية تحت اي مسمي .

توسيع قاعدة استقبال اصحاب المعاشات للحصول على كل خدماتهم

أوضح اللواء جمال عوض، أن هذا التعاون بين الهيئة والبنك الزراعي، يأتي انطلاقا من بروتوكول التعاون مع البنك المركزي، وحرصا من الهيئة لتوسيع قاعدة استقبال اصحاب المعاشات للحصول على كل خدماتهم بكل سهولة ويسر، بحيث جرى تجهيز كل المقرات التأمينية والبالغ عددها ما يقارب من 500 مقر بفرق عمل مدربة لاستقبال أصحاب المعاشات وتسليمهم كروت ميزة مجانا، ومساعدتهم لتنشيط البطاقة الزرقاء لصرف استحقاقاتهم على أن يتم الصرف بكارت ميزة الشهر التالي.

وتابع أنه في حالة مرض صاحب المعاش، وعدم القدرة على التوجه إلى المقار التأمينية، يمكن لأي فرد من أفراد أسرته، التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات، وطلب زيارة منزلية لصاحب المعاش، وينتقل موظف الهيئة إلى محل سكن صاحب المعاش، ويسلم كارت ميزة، وذلك بدون دفع أية رسوم، وعن الطرق الأخرى البديلة للصرف، عن الكروت الزرقاء.

يمكن تحويل المعاش على أي حساب جاري

أشار عوض، إلى أن صاحب المعاش والمستفيد، يمكنه تحويل المعاش على أي حساب جاري، وذلك عن طريق خطاب موجه إلى التأمينات من أي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر على أن يتم تسليم هذا الخطاب إلى مكتب التأمينات، وكذلك يمكن تحويل المعاش إلى الصرف عن طريق المحافظ الإلكترونية، وذلك بتوجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى فرع شركة المحمول التابع لها رقم الهاتف، ويطلب من الفرع فتح محفظة إلكترونية، لتحويل المعاش عليها، ويقوم بتقديم استمارة بذلك للفرع فقط.

خط ساخن للرد على استفسارات أصحاب المعاشات

وفي سياق متصل قال محمود كمال، المدير التنفيذي لشركة إي فاينانس، إن الشركة تتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإنشاء خط ساخن للرد على استفسارات أصحاب المعاشات عن تحويل كروت صرف المعاشات لبطاقات ميزة، موضحا أن رقم الخط الساخن الذي ستنشأه الشركة (19680).

يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بصرف ما يقارب من 22 مليار جنيه شهريا لعدد 10.7 مليون صاحب معاش و مستفيد منهم 6.5 مليون يقومون بالصرف من الكروت الزرقاء، وقد أعلنت الهيئة عن بدء تحويل الصرف الي كروت ميزه بدلا من الكروت الزرقاء في أوائل العام الماضي و قد تم تحويل ما يقارب من5.5 مليون مواطن و أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة علي أنه لن يتم قطع أي معاش مستحق حتى ولو انتهت صلاحية البطاقة الزرقاء وسيتم تنشيطها لاتمام عملية الصرف لذلك ليس هناك أي مبرر لتزاحم اهالينا من أصحاب المعاشات