وسائل إعلام: اعتقال زعيم «داعش الإرهابي» خلال عملية أمنية خاصة في إسطنبول

نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، عن موقع «ODA TV» التركي، بأن شرطة إسطنبول تمكنت من احتجاز الزعيم الجديد لتنظيم داعش الإرهابي، أبوالحسن القرشي، خلال تواجده في إسطنبول.

عملية أمنية خاصة

أضاف الموقع أن عملية إلقاء القبض عليه، جاءت بعد مراقبة المكان الذي يكمن فيه لعدة أيام، لافتة إلى أن العملية الأمنية الخاصة التي تم من خلالها اعتقال تنظيم داعش الجديد، قامت بها شرطة إسطنبول.

وتابع الموقع التركي أن زعيم القاعدة الجديد لتنظيم داعش الإرهابي، خضع إلى الاستجواب من مجموعات من الخبراء المنتمين لخدمة مكافحة الإرهاب والمخابرات الوطنية، لافتة إلى أنهم حصلوا على معلومات جديدة حول نشاط التنظيم الفترة المقبلة.

من هو أبوالحسن القرشي؟

يعد أبوالحسن القرشي، الخليفة الثالث للتنظيم الإرهابي، وأعلن التنظيم مبايعته، يوم الخميس 10 مارس الماضي، وذكر أبوعمر المهاجر، المتحدثُ الرسمي الجديد باسم التنظيم، أن المبايعة جاءت امتثالًا لوصية الخليفة السابق أبوإبراهيم الهاشمي القرشي.

لم يُعلن التنظيم عن هوية أبي الحسن الهاشمي، وذكرت وسائل إعلام عالمية الإخبارية، أن الاسم الحقيقي لأبي الحسن هو زيد، ولقبه العراقي، لأنه من العراق، ويلقبه التنظيم بأنه استاذ داعش، لأنه كان مسؤولاً عن ديوان التعليم في تنظيم الدولة.

كان أبوالحسن الهاشمي من قادة الصف الأول في التنظيم، وأحد 5 مرشحين لخلافة القائد السابق أبي إبراهيم القرشي، تولى عدة مناصب في التنظيم فكان أمير ديوان القضاء والمظالم، والمسؤول عن إمارة المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية، أبو الحسن من الشرعيين في تنظيم الدولة، ومعنى الشرعي في مصطلحات التنظيم أنه ذو مسؤوليات دينية.

ونقل موقع رويترز عن مسؤولَين أمنيين عراقيين وثالث غربي بأن أبا الحسن القرشي هو جمعة عوض البدري الأخ الأكبر لإبراهيم عوض البدري المكنى أبو بكر البغدادي الخليفة الأول لتنظيم الدولة، وذكر المسؤول الغربي أن أبا الحسن كان مساعداً لأخيه أبي بكر البغدادي ومستشاراً له في الشؤون الشرعية، ولم يحدد المسؤول الغربي أيّ الأخوين أكبر سنّاً، وقال أحد المسؤولَين العراقيين إن أبا الحسن الهاشمي قد عبر الحدود مؤخراً من سوريا إلى العراق.