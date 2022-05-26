«إنفلونزا الطماطم» يتصدر «التريند».. كل ما تريد معرفته عن المرض

تصدر مرض إنفلونزا الطماطم محرك البحث «جوجل» على مدار الساعات الماضية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وذهب البعض للتندر والسخرية من الاسم، الذي تم ربطه بالمأكولات، ما أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب وأعراض وعلاج المرض.

وفي التقرير التالي، أبرز المعلومات عن إنفلونزا الطماطم حسب تصريحات الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الأوبئة لـ«الوطن»:

س: ما هو مرض إنفلونزا الطماطم؟

- الاسم العلمي للمرض Hand, Foot, and Mouth Disease، أو (HFMD )، لأن هذه المناطق التي تظهر بها العدوى الفيروسية، ويصيب الأطفال، والفيروس المسبب له هو coxsackievirus a16 and enterovirus 71 وهو مرض نادر إصابة الكبار به، وهو ليس مرض جديد لكن مؤخرا تحدثت عنه منظمة الصحة العالمية بعد إصابة 26 طفالا به في الهند.

س: أعراض إنفلونزا الطماطم؟

- ارتفاع في درجة الحرارة، وجع في البطن، إسهال وجفاف، ولذلك فعند ظهور هذه الأعراض على الطفل يجب عزله فورا ولمدة أسبوع.

س: ما طرق العدوى بإنفلونزا الطماطم؟

- تحدث إنفلونزا الطماطم العدوى عن طريق سوائل الجهاز التنفسي، وخاصة التي تخرج من خلال العطس والكحة، أو التلوث بغائط طفل مصاب.

س: لماذا تم ربطه بالطماطم؟

- تم ربطه بالطماطم بسبب منظر القرح التي يحدثها المرض على اليد والرجل، التي تشبه عصير الطماطم فسميت tomato flu.

س: علاج إنفلونزا الطماطم؟

- ليس لها علاج مخصص، لكن يتم علاج الأعراض والموضوع بسيط، ويشفى المريض في خلال 7 أيام في المعتاد، وليس للمرض مصل أو فاكسين، لكنه لا يسبب الوفاة.

س- الوقاية من مرض إنفلونزا الطماطم؟

- العدوى الفيروسية تنشط مع قلة النظافة، فالنصيحة هي الاهتمام بالنظافة، وفي المرض الأم هي الفيصل، من خلال الحرص على غسل أيدي الطفل، والملابس والأرضية التي يلعب بها الأطفال، وأنصح الأمهات عند تعرض الطفل لأى طفح جلدي أو قرح أو تغير في لون جلد الطفل، عليها فورا عزل الطفل، حتى لا يعدي الآخرين.