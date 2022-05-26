تفاصيل وفاة ضابط شرطة في حادث سير بالإسماعيلية.. «كان بيجهز لفرحه»

لم يكن يتحدث النقيب محمود فريد، معاون مباحث مركز أبوصوير، والذي لقي مصرعه في حادث سير صباح اليوم الخميس، مع المقربين منه خلال الفترة الأخيرة سوى عن أمنياته في تجهيزات حفل زفافه، وزيادة خبراته العملية في البحث الجنائي.

وتخرج الضابط في دفعة 2018، وعمل كضابط نظام في مديرية أمن الإسماعيلية، لينتقل إلى مركز أبوصوير ويعمل به كضابط نظام قبل أن يتم ترشيحه للعمل في البحث الجنائي لكفائته.

حادث تصادم سيارتين في الصالحية

وتوفي النقيب محمود فريد متأثراً بإصاباته هو وصديقه المهندس سالم أحمد سالم بعد تصادم سيارتهما بسيارة أخرى على طريق الكيلو 11 الصالحية قرب طريق الإسماعيلية بورسعيد.

ونقلت سيارات إسعاف الإسماعيلية الشابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم، إلا أنهما أصيبا بتوقف في عضلة القلب وتوفيا فور وصولهما.

وبحسب مقربين من المتوفيين، فإنهما كانا في زيارة لأحد أصدقائهما، وكانا في طريق العودة إلى مركز ومدينة أبوصوير لوجود مهمة عمل لدى الضابط محمود فريد وتم استدعائه بسببها.

كان يستعد لحفل زفافه

وقال مقربون من النقيب محمود فريد إنه أتم خطبته خلال الأشهر الماضية، وكان يعمل على إنهاء تجهيزات حفل زفافه في الأشهر المقبلة وتجهيز شقة الزوجية.

وولد «فريد» في قرية أولاد موسى بمركز ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، والتحق بكلية الشرطة عام 2014 وتخرج في دفعة 2018، والتحق بالعمل كضابط في مديرية أمن الإسماعيلية.

حزن في الإسماعيلية بعد رحيل «فريد»

وسادت حالة من الحزن في الإسماعيلية، منذ وقوع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على طريق كيلو 11، ونشر مواطنون برقيات تعزية عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، نشر العديد من المواطنين صورا تذكارية لهم مع الضابط الراحل محمود فريد التقطوها معه في المناسبات المختلفة، مثل الأعياد وخلال تأمينه بعض الفعاليات والمنشآت.