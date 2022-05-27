«الجامعات الأهلية»: الكشف عن تفاصيل مواعيد التقدم الأسبوع المقبل

أكد الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة، المشرف على قطاع الجامعات الأهلية الجديدة ورئيس قطاع كليات الهندسة بالمجلس الأعلى للجامعات، أن هناك استعدادات على أعلى مستوى بجامعات: «العلمين، الجلالة، المنصورة، والملك سلمان» لتنسيق القبول للعام الجامعي المقبل 2022- 2023، وفقا للضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، التي من أهمها الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

الجامعات الأهلية الجديدة

أضاف المشرف علي قطاع الجامعات الاهلية الجديدة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن يجر تحديد موعد فتح باب التقدم للجامعات الأهلية، وموعد إجراء اختبارات القبول المؤهلة للالتحاق بالجامعات الأهلية الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الجامعات الأهلية تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، مؤكدا أن اجتياز اختبارات القبول بجانب تحقيق الحد الأدنى من المجموع، شرط أساسي للالتحاق بمختلف البرامج الدراسية والتخصصات.

تحديد موعد اختبارات القبول بالجامعات الأربعة

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة العام المقبل ببرامج جامعة أريزونا، والمقدرة بـ 5 برامج حتى الآن، وفقا لعقود الشراكة والتوأمة مع الجامعة، لافتا إلى أن اشتراطات وقواعد القبول، تتم بالتنسيق بين الجامعتين.

وأوضح أنه سيجر الكشف عن المصروفات الدراسية لمختلف البرامج بالكليات خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات والإجراءات الخاصة بتنسيق القبول للعام الجامعي المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.