سعر اليورو اليوم الجمعة 27-5-2022 في البنوك المصرية

يعد اليورو من أكثر العملات انتشارا في جميع دول العالم بعد الدولار، إذ يتم التعامل به في مختلف الشركات العالمية، ما يجعل العديد من العاملين والأشخاص يبحثون عن سعر اليورو عبر محركات البحث المختلفة، حتى يتمكن المقيمون في الخارج وذويهم من حساب قيمة الأموال التي يمتلكونها.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه القراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر اليورو في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 27 مايو من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل اليورو في بنك مصر نحو 19.74 جنيه للشراء و19.93 جنيه للبيع، ووصل اليورو في بنك قناة السويس لنحو 19.75 جنيه للشراء و20.00 جنيه للبيع، وجاء اليورو في البنك الأهلي نحو 19.80 جنيه للشراء ونحو 19.92 جنيه للبيع، وبلغ سعر عملة اليورو في المصرف المتحد نحو 19.72 للبيع و20.00 جنيه للشراء، اليوم الجمعة 27 مايو الحالي.

سعر اليورو في البنوك المصرية

كما سجل اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 19.78 جنيه للشراء و19.99 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو في البنك المركزي لنحو 19.74 جنيه للشراء و19.87 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB لنحو 19.76 جنيه للشراء و20.00 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

يذكر أن توقعات المحللين تشير إلى تزويد البيانات الاقتصادية Trading Economics، يوقع تداول اليورو أمام الدولار الأمريكي عند 1.05 بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل.