سعر اليورو اليوم الخميس 26-5-2022 في البنوك المصرية

شهدت أسعار الأوراق النقدية المختلفة عمليات بحث كبيرة من المواطنين، وأبرزها اليورو، حيث يهتم قطاع كبير بمتابعة سعره في بنوك مصر والأهلي والتجاري الدولي وقناة السويس، وغيرها من البنوك.

وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها سعر اليورو في البنوك المختلفة الحكومية والخاصة وفق التحديث الصباحي اليوم الخميس الموافق 26 مايو وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل اليورو في بنك كريدي أجريكول نحو 19.78 جنيه للشراء ونحو 19.99 جنيه للبيع، كما سجل اليورو في البنك المركزي نحو 19.74 جنيه للشراء، و19.87 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.76 جنيه للشراء 20.00 جنيه للبيع، وذلك وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك مصر

وسجل اليورو في بنك مصر نحو 19.74 جنيه للشراء، بينما البيع نحو 19.93 جنيه، كما سجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 19.75 جنيه للشراء، و20.00 جنيه للبيع، وسجل اليورو في البنك الأهلي نحو 19.80 جنيه للشراء، ونحو 19.92 جنيه للبيع، وجاء سعر عملة اليورو في المصرف المتحد نحو 19.72 للبيع، و20.00 جنيه الشراء، اليوم الخميس 26 مايو الحالي.

يذكر أنّ اليورو واصل مكاسبه إلى ما فوق 1.06 دولار، بعد تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، بأنّ البنك المركزي مرجح أن يخرج من أسعار الفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث.

ووفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، يوقع تداول اليورو أمام الدولار الأمريكي عند 1.05 بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وتداول اليورو عند 1.03 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.