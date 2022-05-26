سيدة تلد 3 أطفال توائم بمستشفى فاقوس بالشرقية

أجرى الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بمستشفي فاقوس النموذجي، بمشاركة الدكتور أحمد شوقي، والدكتورة أمل السيد، أخصائي النساء والولادة، والدكتورة أسماء أحمد أخصائي تخدير، وهيئة التمريض بالعمليات، وبإشراف الدكتورة أماني الدالي مديرة المستشفى، عملية ولادة قيصرية لسيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، وضعت خلالها 3 أطفال توائم، ذكرين وأنثي.

سيدة تنجب ثلاث توائم في الشرقية

جاء ذلك بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية والمعملية والأشعات اللازمة لها، وبعد استقبالها بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي فاقوس، وكانت تعاني من آلام حادة، وجرى فحص المواليد من خلال الدكتورة ولاء قمحاوي أخصائي طب الأطفال، وعمل جلسة أكسجين لأحد المواليد، وخروج الأطفال والأم بصحة جيدة من المستشفى، علما بأن السيدة سبق لها الإنجاب ثلاث مرات من قبل.

وكيل وزارة الصحة يوجه الشكر للأطباء بعد نجاح العملية

وقدم الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة الشكر لمديرة المستشفى، والفريق الطبي من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى بالمستشفى، كما أعربت الأم وأسرتها، عن شكرها وامتنانها للفريق الطبي.

رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجهوا برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية.