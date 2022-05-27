«التموين» تنتهي من صرف مقررات مايو وتبدأ في توفير حصص شهر يونيو

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من صرف مقررات تموين شهر مايو 2022 للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وذلك من منافذ صرف السلع التموينية والبالغ عددها ما يقرب من 40 ألف منفذ بقال تمويني، و6700 منفذ مشروع جمعيتي، فضلا عن انتشار ما يقرب من 1300 مجمع استهلاكي على مستوى المحافظات لتوفير التموين والسلع الحرة للمواطنين.

ضخ السلع لمخازن الجملة استعدادا لصرف تموين يونيه 2022

وتستعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية في ضخ السلع إلى مخازن الجملة التابعة لها والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى المحتافظات، من أجل استكمال صرف الإستعاضة الأولى لمنافذ البقالين لتوفير السلع لدى البقالين من أجل بدء صرف تموين يونيه 2022 والذي يتزامن صرف بداية الشهر وتحديدا يوم الأربعاء المقبل.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات وحصص التموين للأسرة التي تمتلك بطاقة تموينية طوال أيام الشهر من منافذ البقالين، إذ تفتح المنافذ أبوابها للمواطنين يوميا منذ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء دون الحصول على أية اجازات أو عطلات رسمية.

64 مليون مواطن مستحقون للتموين على 23 مليون بطاقة

ويستحق صرف السلع المدعمة شهريا 64 مليون مواطن مدرجين على 23 مليون بطاقة تموين، إذا تحصل كل بطاقة التموين على حصص مختلفة من السلع عن بطاقة أخرى وذلك وفقا لعدد الأفراد المقيدين على البطاقة، إذ تحصل على سبيل المثال البطاقة المدرج عليها 4 أفراد على قيمة 200 جنيه في صورة سلع مدعمة، فيما تحصل البطاقة المقيد عليها 3 أفراد على قيمة 150 جنيه في صورة سلع مدعمة، فضلا عن أن الحد الأقصى لحصول البطاقة الواحد من سلعة الزيت هو 4 زجاجات زيت بحد أقصى أيا كان عدد أفراد البطاقة.