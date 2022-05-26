بالأسماء.. إعلان القوائم المبدئية للمرشحين لرئاسة 5 جامعات حكومية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، عبر الصفحة الرسمية للمجلس، القوائم المبدئية للمرشحين لرئاسة خمس جامعات حكومية «المنيا، الزقازيق، المنصورة، أسيوط، ومدينة السادات»، الذين تقدموا بأوراقمهم للترشح السبت الماضي، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس.

بالصور تعرف على أسماء المرشحين في القوائم المبدئية

كان المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أعلن فتح باب التقدم للترشح لمنصب «رئيس الجامعة» وذلك للجامعات (أسيوط- المنصورة- الزقازيق- المنيا- مدينة السادات»، وذلك بدءا من السبت الماضي، وحتى اليوم الخميس.

وقال المجلس في منشور له: «بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

تقرر فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة طبقاً للجدول الزمني، وذلك لجامعات:

- جامعة أسيوط

- جامعة المنصورة

- جامعة الزقازيق

- جامعة المنيا

- جامعة مدينة السادات

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

وفي السياق ذاته، يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي السبت المقبل، اجتماعه الدوري بحضور رؤساء الجامعات الحكومية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021- 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك متابعة خطط التطعيمات ضد المرض، بجانب التأكيد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021- 2022.