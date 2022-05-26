الخارجية الصينية: لن نبني قاعدة عسكرية في جزر سليمان

أكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي، أن الصين لا تنوي بناء قاعدة عسكرية في جزر سليمان، الأمر الذي سبق واعتبرت كل من الولايات المتحدة وأستراليا أنه بمثابة خط أحمر بالنسبة لهما.

عدم نية الصين لبناء قاعدة عسكرية

وقال وزير الخارجية الصيني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتجارة في جزر سليمان، جيريمي مانيلي، بالعاصمة، هونيارا، إن التعاون الأمني بين الصين وجزر سليمان مفتوح، وغير موجه ضد أطراف ثالثة، مشيرا إلى أن الصين ليس لديها أي نية لبناء قاعدة عسكرية هناك، وذلك حسبما نقل عنه الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية.

وإلى جانب جزر سليمان، من المقرر أن يزور وزير الخارجية الصيني كيريباتي، وساموا، وفيجي، وتونغا، وبابوا غينيا، وتيمور الشرقية، في الفترة من 26 مايو الجاري حتى 4 يونيو المقبل، في زيارة تأتي بالتزامن مع مخاوف غربية متزايدة بشأن تعزيز التعاون بين الصين ودول جزر المحيط الهادئ في المجال الأمني.

تنمية التعاون مع الدول الجزرية

ومن ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أمس الأربعاء، إن تنمية الصين للتعاون مع ما وصفه بالدول الجزرية في جنوب المحيط الهادئ لن تؤدي إلى اندلاع حرب باردة جديدة في المنطقة، لكنه تجنب الإجابة بشكل مباشرة عن سؤال حول خطط الصين المحتملة لإبرام اتفاقيات جديدة تتعلق بالقضايا الأمنية مع دول منطقة جنوب المحيط الهادئ.

وأضاف في أبريل الماضي أن الاتفاقية الإطارية بشأن التعاون الأمني بين الصين وجزر سليمان، غرضها الرئيسي تعزيز ما وصفه بالاستقرار الاجتماعي والاستقرار طويل الأمد في الجزر، الأمر الذي يصب في المصلحة المشتركة لجزر سليمان ومنطقة جنوب المحيط الهادئ، مؤكدا في الوقت نفسه أن ذلك لم يكن موجها ضد أي طرف ثالث.