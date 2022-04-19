اتفاقية التعاون الأمني بين جزر سليمان والصين تثير قلق أمريكا والغرب

أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، أنها أبرمت اتفاقية أمنية وصفتها بأنها واسعة النطاق مع جزر سليمان وهو الأمر الذي أعربت الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات غربية عن قلقها من أن يمنح الصين موطأ قدم عسكرية في جنوب المحيط الهادئ، تلك المنطقة التي تشهد صراع نفوذ بين الصين والغرب.

الخارجية الصينية: وقعنا رسميا اتفاقية التعاون الأمني مع جزر سليمان

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، في إفادة صحفية دورية إن وزيري خارجية الصين وجزر سليمان وقعا رسميا الاتفاقية الإطارية للتعاون الأمني ​​مؤخرا، وذلك حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأحدثت مسودة الاتفاقية، التي تم تسريبها الشهر الماضي، صدمة بشأن البنود التي تسمح بنشر قوات الأمن والبحرية الصينية في جزر سليمان الواقعة في المحيط الهادئ، والتي ضربتها أزمة داخلية مؤخرا.

الاتفاقية تتيح نشر الشرطة الصينية في جزر سليمان

ووفقا لهذه الاتفاقية الأمنية بين الصين وجزر سليمان، فإنه يمكن نشر الشرطة الصينية المسلحة بناء على طلب حكومة جزر سليمان للحفاظ على النظام الاجتماعي.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الطبيعة الواسعة للاتفاقية الأمنية تترك الباب مفتوحا أمام نشر القوات العسكرية لجمهورية الصين الشعبية في جزر سليمان.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن توقيع الاتفاقية يمكن أن يزيد من زعزعة الاستقرار داخل جزر سليمان وأنه سيشكل سابقة مُقلقة لمنطقة جزيرة الباسيفيك الأوسع، حسب قوله.

قلق أمريكي استرالي من توقيع الاتفاقية بين الصين وجزر سليمان

وتعبيرا عن قلق الولايات المتحدة من إبرام الصين هذه الاتفاقية الأمنية مع جزر سليمان، أرسل البيت الأبيض وفدا رفيع المستوى إلى هناك، هذا الأسبوع، لمناقشة مخاوفه، وكذلك إعادة فتح السفارة الأمريكية في هونيارا، عاصمة هذه الدولة التي كانت محمية بريطانية سابقة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، سافر وزير التنمية الدولية الأسترالي، زيد سيسيلجا إلى هونيارا ليطلب من رئيس وزراء جزر سليمان شخصيا عدم توقيع الصفقة.