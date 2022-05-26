حبس المتهمين بالاعتداء على مدرب بنادي بنها الرياضي

أمرت جهات التحقيق بنيابة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، بحبس متهمين في واقعة التعدي بالضرب على مدرب بنادي بنها الرياضي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل الطالب ووالدته، كانا في المشاجرة التي حدثت، والاستعلام عن حالة المدرب المصاب لاستجوابه، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ومصاب بنادي بنها الرياضي.

تفاصيل واقعة نادي بنها

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة المدرب محمد عبدالهادي، مع طالب بالإعدادية وأهليته، الذين اقتحموا نادي بنها الرياضي بمحافظة القليوبية، عقب تصدي المدرب لنجلهم لتعديه بالضرب على الفتيات خلال التمرين.

وكشفت التحريات، أن أهلية الطالب عندما علموا بتصدي المدرب لنجلهم سارعوا إليه حاملين سيخ حديدي، وتعدوا به على المدرب حتى تسببوا في إصابته بكسر مضاعف بالقدم، وكسر بالمفصل بجانب عدة إصابات متفرقة بجميع أنحاء الجسد، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تحقيق داخلي في الواقعة

ووجه مجلس إدارة نادي بنها الرياضي، برئاسة الدكتور مصبح الكحيلي رئيس النادي، اعتذارًا لأعضاء الجمعية العمومية، خلال بيان أصدره المجلس في أعقاب ما شهده النادي من واقعة مؤسفة، أثارت استياء مجلس إدارة النادي بالكامل وجميع أعضاء الجمعية العمومية.

وتعدى بعض من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي على الكابتن محمد عبدالهادي مدرب اللياقة البدنية بالنادي داخل ملاعب النادي، مساء أول أمس، الأمر الذي وصل لتحرير محاضر بالشرطة ضد المعتدين وخضوع المدرب للعلاج بالمستشفى.

أوضح «الكحيلي»، في بيان النادي، أن الأمر بدأ بمشادة كلامية بين عضو من الجمعية العمومية، وبين مدرب النادي، بسبب توجيه المدرب اللوم لأحد الأطفال بسبب تصرفات حدثت من الطفل أثناء التمرينات، ما تسبب في الاعتداء على المدرب وإصابته إصابات جرى نقله على أثرها للمستشفى وخضوعه للعلاج والتدخل الجراحي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة النادي، أن البيان شدد على الرفض التام لهذه الواقعة المؤسفة التي حدثت بملعب النادي، والتي أصيب على إثرها الكابتن محمد عبدالهادي.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والمجلس بأكلمه دعمهم الكامل للمدرب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حق النادي، وأعضاء الجمعية العمومية في هذه الواقعة، مع احتفاظ النادي بكافة حقوقه في أخذ كل ما يراه المجلس من قراراته الإدارية، وتحفظ حقوقه.

وأوضح رئيس النادي: لن نتهاون في حق أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية، ولا في حق النادي، مؤكدًا أنه جرى تحويل الواقعة كاملة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ولحين انتهاء التحقيق قرر مجلس إدارة نادي بنها الرياضي وقف أعضاء الجمعية العمومية الذين تعدوا على المدرب ومنعهم نهائيًا من دخول النادي لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة، وفي حالة إدانة أعضاء الجمعية العمومية من النيابة بشأن الواقعة فسيتم رفع الأمر للجمعية العمومية لشطب المتسبب في الواقعة، مجددًا اعتذار مجلس الإدارة لجميع أعضاء النادي عما حدث متمنيًا السلامة للجميع.