«الأقليمي للطاقة المتجددة»: مشروع بنبان لتوليد الكهرباء الأكبر في العالم

قال المهندس حسن أمين، عضو اللجنة التنفيذية بالمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، إن ملف الطاقة المتجددة حققت الدولة فيه قفزات كبرى ومهمة، سواء في طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، إذ أنه بالنسبة للطاقة الشمسية أنجزت فيه مصر مشروع بنبان لتوليد الكهرباء، عبر أشعة الشمس بواقع 1465 ميجا وات، والمشروع من أكبر المشروعات المجمعة للطاقة الشمسية حول العالم.

أمين: كل مشروعات جبل الزيت قاربت على الانتهاء

أضاف «أمين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أنه بالنسبة لمجال طاقة الرياح، دخلت فيه مصر منذ بداية الألفية الثالثة بمشروع جبل الزعفرانة، لتوليد الكهرباء، ثم جبل الزيت، الذي قاربت كل المشروعات فيه على الانتهاء.

أمين: وصلنا لـ3 الآف ميجا في الطاقة المتجدد

واستطرد: «عندنا مصادر كبيرة وكتيرة أوي في الطاقات المتجددة، عندنا مناطق شاسعة نقدر نستخدم فيها الطاقة الشمسية، خلال الكام سنة اللي فاتت، وصلنا لـ3 الآف ميجا في الطاقة المتجددة، وده غير الطاقة المائية، وده كله بيمثل 10% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر».

وأوضح أن ما تنتجه محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، يصل الإنتاج فيه لـ3 الآف ميجا، إلى جانب 3 الآف ميجا يجرى توليدهم من الطاقات المائية، ما مثل 10% من الإنتاج المصري للطاقة، «لدينا خطة وصولا لـ2030 أن يكون حجم الطاقة الجديدة والمتجددة المنتجة 42% من إجمالي الطاقة المولده في مصر، وده تحدي كبير، ومشروعات الرياح بتاخد وقت بسبب الدراسات والإجراءات المكملة لها».

وتابع: «بقي عندنا فائض في الطاقة الكهربائية، ومبقاش عندنا عجز في مجال الطاقة، وفي بعض الأوقات بيكون عندنا فائض في إنتاج الكهرباء 20 ميجا وات، ومع الإنجازات التي ستحدث في المستقبل فسيتوافر لدينا القدرة الكاملة مستقبلا للطاقات الجديدة والمتجددة».