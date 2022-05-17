مؤشرات أولية.. فوز الرئيس وأعضاء اللجنة النقابية بـ«توزيع كهرباء البحيرة»

كشفت المؤشرات الأولية لعملية الفرز في انتخابات اللجنة النقابية للعاملين بشركة توزيع كهرباء البحيرة التابعة للشركة القابضة للكهرباء، عن فوز محمد إسماعيل محمد الدفراوي رئيسًا للجنة النقابية للعاملين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

أسماء الفائزين بعضوية اللجنة النقابية

وأظهرت النتائج النهائية لفرز الأصوات لانتخابات نقابة العاملين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، فوز كل من صلاح عبدالقادر الشرقاوي، وإسماعيل محمد جلال الرومي عن الديوان العام، وعن قطاع وسط البحيرة حسام عبدالحكيم عبداللطيف الرومي، وأحمد محمد حمدي، وأحمد عبد الهادي عبدالرحمن.

كما فاز في الانتخابات عن قطاع شمال البحيرة صبري جعفر إبراهيم، وجلال محمود محمد، ومحمد السيد علي، ومحمود عبدالعزيز عبدالعال، وعن قطاع جنوب البحيرة والسادات مسعد السعيد عبدالقادر المغربي، وعن قطاع شمال النوبارية أحمد راغب عبدالمقصود، وعن قطاع مطروح والساحل الشمالي الشحات رزق عبدالغفار، وعيسى أبو شيته أبو بكر.