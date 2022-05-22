بنك الإسكندرية يحصل على شهادة EGES للمساواة بين الجنسين من «القومي للمرأة»

حصل بنك الإسكندرية، أحد بنوك مجموعة أنتيسا سان باولو الإيطالية، على شهادة «الختم المصري للمساواة بين الجنسين» EGES من المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي، تقديرا لجهوده في تطبيق والالتزام بممارسات المساواة بين الجنسين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، اتباعا لمنهج البنك الدولي للمساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف، التطوير الوظيفي، التوازن بين الأسرة والعمل، وسياسات التحرش الجنسي.

مبادئ الشمول المالي

ويأتي حصول بنك الإسكندرية على هذه الشهادة، تأكيدا على التزامه باستمرار جهوده الساعية لتحقيق جوهر مبادئ التنوع والشمول في مكان العمل، وحرصه على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، بالتوازي مع رؤية وأهداف مجموعة أنتيسا سان باولو نحو الحوكمة البيئية، الاجتماعية والمؤسسية والتوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو دعم المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واعتمد البنك مجموعة من المبادئ والسياسات المتعلقة بالتنوع والشمول المالي التي تتبناها المجموعة، تماشيا مع القوانين والسياسات المحلية، وللتأكيد على التزامه بتنفيذ ونشر سياسات المساواة والدمج بين فئات المجتمع كافة، وزيادة فعاليتها داخل أو خارج البنك.

شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين

ووجّهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، خالص التهنئة لبنك الإسكندرية، لحصوله على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين، تقديرا لجهوده في تطبيق ممارسات المساواة بين الجنسين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، اتباعا لمنهج البنك الدولي للمساواة بين الجنسين في مجالات التوظيف، تطور المسار الوظيفي، التوازن بين الأسرة والعمل، وسياسات مكافحة التحرش الجنسي.

وأعربت الدكتورة «مرسي»، عن سعادتها بالتعاون القائم مع بنك الإسكندرية والعمل معا على مشروعات تنموية مختلفة، خاصة مبادرة «غالية»، بهدف تمكين المرأة وتقديم الدعم لها، سواء الاجتماعي أو الاقتصادي، إضافة الى دور المبادرة في دعم المؤسسات المعنية بدور المرأة في المجتمع.

وتطلعت رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى انتهاج البنوك وشركات القطاع الخاص نهج بنك الإسكندرية، في تطبيق ممارسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

الالتزام بالممارسات الوظيفية العادلة

من جانبه، صرح دانتي كمبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، بأنّ الحصول على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين، يعكس مدى التزام مصرفه تجاه الممارسات الوظيفية العادلة.

30% من موظفي بنك الإسكندرية نساء

وكشف الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، عن وصول نسبة المرأة إلى 30% من إجمالي عدد الموظفين بالبنك، مضيفا: «سنعمل على زيادته خلال الأعوام الثلاث المقبلة على مستوى جميع الوظائف والمناصب، وفقا لخطة عمل طويلة المدى للمساواة بين الجنسين».