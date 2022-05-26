أستاذ مناعة: إنفلونزا الطماطم تنتشر بين الأطفال عن طريق التنفس «فيديو»

قال الدكتور أحمد سالمان، أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بجامعة أكسفورد، إنّ الفيروسات المنتشرة في الفترة الحالية فيروسات موسمية أو كانت موجودة بالفعل، ولا يوجد من بينها فيروس جديد أو فيروس قادم من عائل، ومن بينها إنفلونزا الطماطم.

إنفلونزا الطماطم تنتقل من التنفس ولُعاب الأطفال

وأضاف «سالمان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أن أعراض إنفلونزا الطماطم تتركز في الكفيّن والأرجل وحول الفم، ويمكن أن تكون داخل الفم، وهذه الحمى مزعجة للأطفال كما أنه مشهور بينهم، وهو معوي ينتقل بالتنفس سواء بالسعال أو العطس، وينتقل بين لُعاب الأطفال، وعن طريق فضلاتهم سواء البول أو البراز، أو بثور الجلد.

فترة حضانته ما بين 3 لـ 6 أيام

وأكد أن إنفلونزا الطماطم فيروس ضعيف، رغم أعراضه المزعجة، ولكن في الغالب فترة حضانته بين 3 لـ6 أيام في المتوسط، والتعافي يحدث بواسطة المسكنات العادية خلال 10 أيام، ولا يحتاج لتدخل طبي شديد أو متوسط، متابعا: «مشكلته في الأطفال بالحضانات والسن الصغير وتغيير الحفاضات ومشاركتهم اللعب كل ذلك يؤدي لانتشار الفيروس بين الأطفال».

أفضل تعامل مع الفيروس

ولفت إلى أن إنفلونزا الطماطم ليست فيروس جديد، وتكون مشهور في فترة الربيع والصيف، موضحا أن أفضل تعامل معه يكون عبر النظافة الشخصية، والتي تكون غير موجودة ببعض أطفال الحضانات وصعوبة فصل الأطفال من بعضهم البعض، لذلك ينتشر الفيروس بينهم.

سبب انتشار حمى الطماطم بين الأطفال

وأوضح أن إنفلونزا الطماطم ليس فيروس خطير، «في الغالب اتعدينا بيه في فترة طفولتنا»، لذلك ليس هناك خطورة على البالغين أو كبار السن، لكنه ينتشر بين الأطفال لعدم وجود مناعة ضده.