اتحاد الصناعات: مصر تسعى لتكون بديلا عن الصين وشرق آسيا

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن هناك مشكلة في سلاسل الامتداد وبدأت المصانع حاليا تفكر في حل لهذا الأمر، إذ جرى توفير قروض بفائدة 5% لإقراض المصانع التي تعمل في مصر، مبينًا أن ذلك تم في الأزمة الأولى خلال جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وحاليًا وقعت الحرب الروسية الأوكرانية وهذا الأمر ساعد على زيادة الأزمة.

مصر ستكون بديل لشرق آسيا والصين

وأضاف «البهي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن نتيجة للأزمة العالمية ستحدث ظاهرة صناعات مهاجرة، وقد تهاجر من بلدانها وتأتي في مصر لتصبح منطقة لوجستية ومنطقة مصانع بديلًا لشرق آسيا والصين، ومصر جاهزة للعمل على هذا، لافتًا إلى أن اتفاقية أغادير تتيح نقل البضائع بين الدول الموقعة على الاتفاقي من الرسوم الجمركية حيث سيتم التصدير بدون رسوم.

16 غرفة صناعية تعمل على دعم الصناعة في مصر

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن هناك 16 غرفة تمثل كل الصناعات في مصر تحاول دعم الصناعة، وسط تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أمر بتوفير مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم مختلف الصناعات في الوقت الحالي من أجل تحقيق طفرة اقتصادية في مصر.