موعد عيد الأضحى المبارك 2022.. وعدد أيام الإجازة

تفصلنا أيام عن عيد الأضحى المبارك، إذ يهتم المسلمون بصفة خاصة بالبحث عن موعد عيد الأضحى 2022 استعدادا لشراء الأضحية بالنسبة لمن يعتادون على فعل ذلك كل عام، كما يتساءل موظفو القطاع الحكومي والمصالح والوزارات، عن عدد أيام الإجازات الرسمية له.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» خلال التقرير التالي لقرائها موعد عيد الأضحى 2022، وفقا لما أعلنه المركز الفلكي للبحوث، اهتماما بما يبحث عنه المتابعون بشكل يومي ومستمر.

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

ووفقا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن من المقرر أن يكون موعد عيد الأضحى 2022، السبت الموافق 9 يوليو 2022، ويستمر لمدة 4 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو.

وأكد المعهد في بيان له على أن ذلك الموعد وفق الحسابات الفلكية للمركز القومي للبحوث، مشيرًا إلى أن موعد عيد الأضحى وفقا لرؤية الهلال لغرة شهر ذي الحجة، يحدد بناء على ظهور الهلال في السماء، وأن دار الافتاء المصرية هي الجهة المنوط بها الإعلان رسمياً عن موعد عيد الأضحى 2022.

عدد أيام إجازات عيد الأضحى المبارك

حدد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تبدأ اعتبارا من الجمعة 8 يوليو، وتمتد حتى الثلاثاء الموافق 12 من الشهر نفسه.

الإجازات الرسمية المتبقية في 2022

ـ السبت 23 يوليو، عيد ثورة 23 يوليو 1952.

ـ السبت 30 يوليو، إجازة رأس السنة الهجرية.

ـ الخميس 06 أكتوبر، عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

ـ السبت 08 أكتوبر، عيد المولد النبوي الشريف.

تكبيرات عيد الأضحى 2022

وأوضحت دار الإفتاء المصرية في إحدى فتواها عبر موقعها الرسمي على الانترنت، أن صيغة تكبيرات العيد الصحيحة هي: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا».