موعد عيد الأضحى 2022.. وماهي اشتراطات رؤية أهلية الشهور العربية؟

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عيد الأضحى المبارك 2022، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، قائلا: «عيد الأضحى سيوافق 9 يوليو المقبل، يوم السبب، على أن تكون الجمعة الموافق 8 يوليو وقفة يوم عرفات»، موضحا أن الرأي النهائي والموعد سيكون تابع للمملكة العربية السعودية كونه مرتبطا بمناسك الحج الأعظم.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقبة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المعهد يمتلك الإمكانيات والقدرات العلمية والبشرية التي تؤهله لرصد أهلية الشهور، منها تحديد موعد عيد الفطر وشهر رمضان وكذلك موعد عيد الأضحى المبارك وغيره من الشهور الفلكية.

اشتراطات رؤية أهلية الشهور العربية

وأشار إلى أن رؤية أهلة الشهور لها العديد من الاشتراطات التي يجرى العمل بها، منها التنسيق أولا مع الجهات الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية التي تقع بها محطة الرصد.

تحديث دوري للمنشآت والمواقع الخاصة بالرؤية

وأضاف «البحوث الفلكية» أن من ضمن الاشتراطات أن يكون موقع الرؤية على الحدود و بعيدا عن الأضواء، وكذلك المصانع والمدن العمرانية، ومصافي البترول، مؤكدا أن هناك تطوير وتحديث دوري للمنشآت والمواقع الخاصة بالرؤية.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية على انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021- 2022 قبل موعد عيد الأضحى المبارك 2022، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور الدكتور عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.