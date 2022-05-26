أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في محافظة الجيزة.. «91 طالبا وطالبة»

حصلت «الوطن» على أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة على مستوى جميع الإدارات التعليمية، عقب اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجاءت نسبة النجاح 82.6% حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 183881 طالبا وطالبة علي مستوى جميع إدارات الجيزة التعليمية، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 91 طالبا وطالبة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في الجيزة

وضمن قائمة أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة، كل من الطالب الطالب مازن عماد عبدالشافعي والطالبة رنا أحمد علي محمود والطالبة سارة حمدي عباس والطالبة جنة سعيد توفيق والطالبة نيرة طلعت عبده والطالبة سارة فتحي محمد والطالبة فرح وليد عطية والطالبة سارة محمد خليفة والطالبة فاطمة محمد رجب.

أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في الجيزة وفقا للإدارات التعليمية

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في الجيزة وفقاً لترتيب الإدارات التعليمية، جاءت في الترتيب الأول إدارة الدقي التعليمية، يليها في الترتيب الثاني إدارة الشيخ زايد التعليمية يليها في الترتيب الثالث إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن أوائل الشهادة الإعدادية 2022 في الجيزة تم حصرها بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح ومراجعتها جيدا وفق القواعد المنظمة لذلك، لافتا إلى أن المديرية حريصة على توفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب.

وأشار أشرف سلومة، إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية وفي لجان مراعية للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

يذكر أن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم وكانت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين 92.86 % ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الأساسي القسم المهني بنسبة 90.86%.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة.

-كتابة رقم الجلوس.

-الضغط على زر بحث تظهر النتيجة شاملة جميع الدرجات.

-يطبع الطالب النتيجة من الموقع الإلكتروني.

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