«الزراعة»: مصر تحدث فيها ملحمة في المجال الزراعي وستحقق أرقاما قياسية

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، إن منطقة توشكى توفر 21 إردب للفدان الواحد وهذا ررقم كبير وأرقام قياسية نسمعها في الدولة المصرية حاليا، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر بالتوسع الاستراتيجي والأفقي للزراعة في مصر، مبينا أن المخزون سيقارب الـ 8 ملايين طن، مبينا أن مصر بها شون وهناجر وصوامع معدنية مختلفة في القطاع الخاص والحكومة.

إنتاج مصر من القمح والكمية المستوردة

وأضاف «الشناوي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، أن مصر يوجد بها إنتاج داخلي من القمح يصل لـ 7 أشهر أما القمح المستورد يكفي لـ 4 أشهر ونصف، مبينا أن هناك ملحمة كبيرة داخل الدولة المصرية هذا العام، مشيرا إلى أن الموالح المصرية لها سمعة جيدة أمام العالم بعد أن حققت أرقاما كبيرة في التصدير الفترة الأخيرة.

قدرة مصر في تصدير التمور

وأوضح رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن محصول البطاطس هذا العالم سيسجل رقما غير مسبوق وكذلك الفراولة ذات الطعم المميز والبصل المصري والثوم، موضحا أن الجوافة والعنب أيضا ضمن المحاصيل التي عليها طلب من دول خارجية، مشيرا إلى أن هناك خطة في دعم التمور لتصنيعها حيث أصبحت مصر رقم واحد على العالم في تصدير التمور ويتم تحويل التمور إلى مربى بجانب تصدير البصل الأخضر والفلفل بكافة أنواعه.