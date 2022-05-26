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محمود مسلم

بريد الوطن .. دمياط وتلوث الأسماك وصحة المواطن

كتب:

الوطن
09:39 م | الخميس 26 مايو 2022
دمياط وتلوث الأسماك

دمياط وتلوث الأسماك

انتشار تلوث الأسماك بدمياط لا ينفصل عن تلوث الغذاء، ونحن نتناسى أن الثروة السمكية فى مصر أحد مصادر الدخل القومى، والأسماك مصدر مهم من مصادر البروتين الحيوانى الذى يوفر الاحتياجات الغذائية للفرد، ومصر تتمتع بالبحرين الأبيض والأحمر ونهر النيل والبحيرات الطبيعية والصناعية، بالإضافة لدور الحكومة بالاستزراع السمكى لتنمية الثروة السمكية لزيادة نصيب الفرد من الأسماك والبروتين الحيوانى.

والحديث عن تلوث الأسماك بدمياط عنوان الحقيقة، نظراً لخطورة الأمر على الصحة العامة، وعلينا أن نحد من الملوثات قبل أن تصل للمستهلك، لأن مصادر المياه يلقى فيها مياه الصرف الصحى والمخلفات القاتلة، والغريب أن نهر النيل بفعل التلوث لا نجد به سمكة واحدة، ولو كانت تملكه الصين لحققت للعالم أجمع من الاستزراع السمكى الغذاء الآمن، وانقرضت الأسماك فى نهر النيل، خاصة بسبب المعادن الثقيلة مثل الرصاص والكادميوم والزئبق والزرنيخ، ومن أسباب تلوث الأسماك نقلها عن طريق الطاولات، ومع ارتفاع درجة الحرارة تتكاثر البكتيريا فى الطاولات، مما يؤدى لفساد الأسماك مع وصولها لأماكن البيع، ومن هنا يبقى الأمل قائماً لمواجهة خطر الملوثات، بالرقابة الصحية، وقيام حملات صحية لأخذ عينات من السمك الملوث فى أسواق دمياط لتحليل نسبة التلوث بها، ويجب تحديث القوانين المتعلقة بالغذاء وتلوثه وغشه، وبما يواكب متطلبات الحياة.

                                                                      يحيى السيد النجار

                                                                    كاتب وباحث - دمياط 

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