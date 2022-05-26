وجِّه بتجديد مسجد أسماء بنت أبى بكر يا وزير الأوقاف

نحن أهالى قرية النمروط، التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، نشكو من وضع مسجد أسماء بنت أبى بكر التابع لإدارة أوقاف نمروط، الذى يحتاج بشدة إلى فرش سجاد أو موكيت، والعناية به من حيث المبنى والشبابيك المتهالكة ورعايته، وكذلك العناية به من حيث التجديد والفرش، وما يلزمه من إمكانيات ومواد نظافة وسباكة وخلافه، حيث إنه يقع فى منشية الحاج السيد النمر بالملاحات، على أن يتم التجديد على ميزانية وزارة الأوقاف التى تخصصها لفرش المساجد، لذلك نناشد السيد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، التكرم بتوجيه المسئولين فى مديرية الأوقاف بالمحافظة لضرورة العمل على تجديد المسجد والعناية به.

أهالى المنطقة

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