عاطل يستدرج طفلة إلى منزله ويغتصبها في البدرشين

استدرج عاطل طفلة أثناء عودتها لمنزلها بعد شراء بعض الأطعمة، إلى منزله وقام باغتصابها وفض بكارتها، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء علاء فتحى مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلاقيه بلاغا من خفير خصوصى 43 سنة ونجلته 14 سنة، أنها تركت المنزل يوم 23 الشهر الحالي، وعقب عودتها أخبرته أن شخصا استدرجها أثناء طريقها إلى المنزل وقام باغتصابها وفض غشاء بكارتها.

ألقي القبض على المتهم، 20 سنة، بدون عمل، وبمواجهته أمام العقيد هشام بهجت مفتش المباحث، اعترف بارتكابة الواقعة تحرر محضر بالواقعة، وأحاله المقدم أحمد عكاشة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.