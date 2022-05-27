بعد استدعاء النيابة.. تعرف على موقف شهود قضية شيرين وحسام حبيب

طلبت النيابة المصرية مثول أربعة شهود أمامها في البلاغ المقدم من الفنانة شيرين عبدالوهاب ضد الفنان حسام حبيب، والذي طلب فيه الأخير أربعة شهود كانوا شاهدين على إعادته للفنانة شيرين عبدالوهاب لذمته بعد أن انفصلوا العام الماضي رسميا.

غياب شاهدين بسبب سفرهم خارج البلاد

شيرين عبدالوهاب كانت قد تشاجرت مع حسام حبيب يوم الأحد الماضي وعلى إثره اتصلت بالشرطة من أجل حمايتها منه وحينما جاءت الشرطة وقبضت على حسام حبيب، أوضح الأخير في تحقيقات النيابة أن شيرين عبدالوهاب ما زالت على ذمته وأنها زوجته وأن ما حدث بينهما يحدث دوما بين الأزواج وطلب شهادة أربعة شهود وهم سارة الطباخ مديرة أعمال شيرين ومنصور الأحمدي سائق شيرين وسعيد إمام المدير الفني لشركة روتانا وياسمين رضا الاستايلست.

علمت «الوطن» أن المتواجدين فقط من الشهود لكي يشهدوا في النيابة هما فقط كلا من منصور الأحمدي وياسمين رضا، حيث أن سعيد إمام متواجد حاليا في المملكة العربية السعودية لعمله في شركة روتانا، وأيضا لسفر سارة الطباخ خارج البلاد.

شيرين تطلب من محامي حسام حبيب التدخل لحل المشكلة

كما كشف جميل سعيد محامي الفنان حسام حبيب أن الفنانة شيرين كانت قد اتصلت به منذ أيام طلبت منه معرفة الطرق التي يمكنها فعلها من أجل إبعاد حسام حبيب عن المشاكل وإعادته للحياة بشكل طيب حتى لا يؤذي مما يحدث له.